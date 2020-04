Hyundai : la Prophecy électrique aura bien lieu avec un modèle de production confirmé

Le vice-président de Hyundai, en la personne de SangYup Lee, s’est montré relativement bavard auprès d’Auto Express concernant le concept électrique Prophecy. Concept qui devrait justement se transformer en une véritable berline au style esthétique bien à elle.

Début avril déjà, Hyundai s’accaparait les projecteurs médiatiques au travers de son concept électrifié Prophecy, une berline au design ultra épuré qui se distinguait surtout par ses joysticks en guise de volant. Tout portait à croire que ce véhicule allait préfigurer d’autres automobiles de la marque pour les prochaines années. Mais d’après SangYup Lee, vice-président du groupe, Prophecy se veut être plus qu’un simple concept.

« La Prophecy est une future berline, mais pas une berline traditionnelle. Elle aura beaucoup d’espace intérieur et beaucoup de courbures », a confirmé l’intéressé dans les colonnes du média britannique Auto Express, qui a d’ailleurs eu la chance de prendre en main l’automobile. M. Lee évoque par ailleurs un porte-à-faux court et un capot tiré vers l’avant, desquels résulte un habitacle relativement spacieux.

Une appartenance visuelle commune

« Nos voitures seront comme un échiquier sur lequel se trouvent un Roi, une Reine, un Fou et un Cavalier. Elles auront toutes un look et une fonction différentes, mais une fois réunies, elles ne formeront qu’une seule et même équipe. C’est ce à quoi ressemble la philosophie esthétique de Hyundai : diversifier notre design pour répondre aux modes de vie de nos clients », explique l’interlocuteur du site spécialisé.

La firme sud-coréenne compte cependant mettre en place une appartenance visuelle à l’ensemble de sa gamme, qui prendra la forme de LED à pixels, dont la technologie permet de contrôler plus précisément l’éclairage des optiques. À savoir désormais quand est-ce que le constructeur asiatique compte catapulter son modèle sur le marché ? C’est la grande question. Et à ce stade, le flou règne.

La sensation d’être dans un jeu vidéo

Plusieurs médias français citant Auto Express avancent la date de 2021, sans que la source nommée évoque la moindre date de sortie. Prudence, donc, sur le planning annoncé. Dans un style plus concret, le média britannique mentionne une position de conduite confortable, mais est mitigé sur l’utilisation des manettes pour contrôler le véhicule.

Si ces joysticks donnent bel et bien l’impression d’être dans un jeu vidéo plutôt qu’une voiture, leur design donne la sensation de tenir un manche d’aspirateur en main, pour citer l’auteur de l’article. Une refonte stylistique ne leur ferait donc pas de mal, à en croire les testeurs.