Dévoilée à la fin de l’année, la nouvelle Hyundai Ioniq 9 débarque enfin sur le marché français. La voiture électrique à l’autonomie généreuse rivalise avec la Tesla Model X avec un prix de départ largement inférieur.

Crédit : Hyundai

Comme tous les constructeurs, Hyundai doit électrifier au maximum son catalogue. Et ce alors que la vente de voitures thermiques et hybrides sera interdite dans toute l’Europe à partir de 2035. Heureusement, la firme coréenne a déjà bien avancé sur la question, et avait lancé une vaste offensive quelques années plus tôt.

Un tout nouveau modèle en France

C’est ainsi que le constructeur avait levé le voile sur sa Ioniq 5, puis sa Ioniq 6. Sans parler de sa toute petite Inster, qui joue le rôle d’entrée de gamme. Et voilà qu’à la fin de l’année 2024, il avait ensuite présenté son grand SUV électrique, baptisé Ioniq 9, que nous avions pu découvrir. Ce dernier chasse directement sur les terres des Volvo EX90 et autre Tesla Model X. Avec son gabarit particulièrement imposant, ce dernier n’était sans doute au départ pas conçu pour les routes européennes. Mais voilà qu’il débarque désormais sur le marché français.



Une nouvelle annoncée par le constructeur dans un communiqué tout juste publié. L’occasion de découvrir la gamme et les prix de ce grand SUV électrique, qui affiche une longueur de 5,06 mètres pour 1,7 mètre de long et 1,98 mètre de large. Ce dernier démarre à partir de 69 990 euros dans sa version d’entrée de gamme. Cette dernière a le droit au plus petit moteur de 218 chevaux dans sa finition Creative. La dotation est déjà très généreuse sur celle-ci, puisqu’elle inclut notamment sept places, la conduite autonome de niveau 2, de même que de nombreuses aides à la conduite.

Crédit : Hyundai

Citons notamment le régulateur de vitesse intelligent, la caméra de recul ou encore l’alerte de circulation transversale à l’arrière avec fonction freinage. Bien évidemment, la Ioniq 9 a le droit a un grand écran tactile de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil ainsi qu’avec les mises à jour OTA. Il est associé à un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces également. Les passagers ont le droit à des prises USB-C d’une puissance de 100 watts.

La version d’entrée de gamme du grand SUV électrique embarque une batterie lithium-ion polymère d’une capacité de 110,3 kWh, qui lui offre une autonomie maximale de 620 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge s’effectue quant à elle de 10 à 80 % en 24 minutes à une puissance maximale de 350 kW en courant continu. Et cela notamment grâce à son architecture 800 volts. Toutes les versions y ont le droit, et affichent un temps de charge identique. La voiture est dotée d’un chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif.

Pas de bonus écologique

Si la capacité de la batterie est la même pour toutes les versions, la puissance peut quant à elle être revue à la hausse. Il est possible d’opter pour une variante intermédiaire, qui revendique 307 chevaux. Cette dernière démarre à partir de 81 500 euros. Enfin, le catalogue inclut aussi une variante de 428 chevaux, uniquement disponible en finition haut de gamme Calligraphy. Il faut alors compter pas moins de 86 900 euros. Vous l’aurez compris, la nouvelle Hyundai Ioniq 9 n’a pas le droit au bonus écologique.

Et cela en raison de son tarif élevé, de même que sa production en Corée du Sud. La finition Calligraphy inclut surtout des éléments esthétiques, tels que les jantes alliage 21 pouces ou la sellerie en cuir Nappa. De plus, elle offre les rétroviseurs caméras de série. Il faut également savoir que l’adaptateur pour la charge bidirectionnelle V2L est incluse sur cette finition, sinon il faut payer 399 euros sur l’entrée de gamme. La pompe à chaleur fait quant à elle partie de la dotation de base.

Crédit : Hyundai

Le confort est de mise à bord du grand SUV, qui se dote d’un coffre dont le volume oscille entre 620 et 1 323 litres lorsque la banquette est rabattue. Dans ce cas, elle offre un véritable plancher plat tandis que la voiture propose aussi de nombreux rangements dans l’habitacle. Elle a aussi le droit à un frunk de 88 litres à l’avant. Enfin, la Ioniq 9 est également livrée de série avec un planificateur d’itinéraire intégré à la navigation, associé à un système de pré-conditionnement de la batterie.