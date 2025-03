On connait enfin les prix de la voiture électrique de Mazda qui vise la Tesla Model 3 en France

Quelques mois après sa révélation, la nouvelle Mazda 6e démarre enfin sa commercialisation en France. La nouvelle voiture électrique du constructeur japonais est affichée à partir de 42 900 euros, afin de rivaliser avec la Tesla Model 3.

La concurrence est de plus en plus rude sur le marché de la voiture électrique. On pense bien évidemment à Tesla, mais également à BYD, qui est sur le point de devenir le leader mondial dans ce domaine. Cependant, de nombreux autres constructeurs s’y intéressent aussi, de gré ou de force. Car l’Union européenne impose peu à peu cette motorisation dans toutes les gammes.

Une nouvelle berline séduisante

Pour mémoire, la vente de voitures thermiques sera totalement interdite sur le Vieux Continent à partir de 2035. Toutes les marques vont donc devoir électrifier leur catalogue au plus vite, même celles qui accusent encore un certain retard. C’est par exemple le cas de Mazda, qui est un peu à la traîne par rapport à ses rivaux. Pour mémoire, la firme japonaise ne commercialise que le MX-30, dont le succès reste relatif. Cependant, elle en a encore sous le pied.

C’est ainsi que la marque a profité du salon de Bruxelles pour lever le voile sur sa dernière création en date, la nouvelle 6e. Il s’agit d’une berline très haut de gamme, que nous avions eu la chance de pouvoir découvrir en avant-première. Celle-ci est en fait née de l’alliance de Mazda avec le constructeur chinois Changan, puisqu’il s’agit en fait de dessous de Deepal SL03. Et voilà que la voiture électrique fait déjà son arrivée en France.

Le constructeur d’Hiroshima vient en effet tout juste de dévoiler sur son site les prix de cette nouvelle auto, qui chasse sur les terres de la Tesla Model 3. Il faut alors compter 42 900 euros pour la version d’entrée de gamme, dans sa finition Takumi. Celle-ci est pour mémoire équipée du moteur de 258 chevaux et a le droit à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 68,8 kWh. De quoi offrir une autonomie maximale de 479 kilomètres selon le cycle WLTP. Mais à quoi a-t-on le droit avec cette déclinaison ?

Et bien la dotation est plutôt généreuse sur la nouvelle Mazda 6e. Celle-ci est livrée de série avec un écran tactile de 14,6 pouces, associé à un combiné d’instrumentation numérique de 10,1 pouces. Le tout est complété par un affichage tête-haute en réalité augmentée de 50 pouces. La berline a le droit aux sièges avant électriques et chauffants et au toit panoramique en verre. Enfin, côté aides à la conduite, elle est livrée avec la surveillance des angles morts et la vision à 360 degrés.

Une concurrence de taille

Dans sa finition Takumi Plus, la nouvelle Mazda 6e coûte 44 900 euros, puisqu’elle ajoute quelques éléments, notamment de style et de confort. Cette déclinaison intègre en effet une sellerie en cuir, un pare-soleil électrique pour le toit et des inserts décoratifs façon bois dans l’habitacle. Le reste demeure inchangé. Une seconde version est aussi proposée dans le catalogue, avec un moteur un peu moins puissant, puisqu’il culmine à 245 chevaux. Il est associé à une batterie plus grande, qui s’offre une chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt) et qui affiche une capacité de 80 kWh.

Il est ainsi possible de parcourir jusqu’à 552 kilomètres avec le cycle WLTP. Ce qui est étonnant, c’est que la puissance de charge culmine à 95 kW, quand elle est de 200 kW pour la petite batterie. À noter que les deux versions ont le droit à un chargeur embarqué de 11 kW et à la pompe à chaleur. Une chose est cependant sûre, la nouvelle Mazda 6e va devoir faire face à une concurrence très rude. Pour mémoire, la Tesla Model 3 démarre à partir de 39 990 euros, avec une autonomie de 554 kilomètres.

Sans parler de la BYD Seal, qui est affichée à 46 990 euros, mais qui peut parcourir jusqu’à 570 kilomètres pour ce prix là. Enfin, on peut aussi citer la Volkswagen ID.7, dont le prix de départ est de 58 290 euros. La berline allemande affiche une autonomie de 618 kilomètres. La nouvelle Mazda 6e est produite en Chine et qu’elle n’aura donc pas le droit au bonus écologique, même si son prix le permet en théorie.