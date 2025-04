Cette séduisante voiture électrique mi-japonaise mi-chinoise pourrait bien arriver en Europe

N’étant pas en avance sur le marché des voitures électriques, Mazda a décidé de s’allier à un constructeur chinois pour accélérer la cadence. Après une berline, voici le Mazda EZ-60, un SUV développé en collaboration avec Changan, et qui pourrait bien arriver en Europe.

Alors que le Japon a dominé la Chine durant des siècles, ce sont désormais les constructeurs japonais qui se tournent vers leurs homologues chinois pour les accompagner dans le développement de voitures électriques.

C’est le cas de Mazda : le constructeur d’Hiroshima s’est associé dès 2012 au chinois Changan. Ensemble, ils ont créé une coentreprise produisant plusieurs modèles, et d’où est née la récente Mazda EZ-6, une berline électrique vendue en Europe sous le nom de Mazda 6e.

Pour aller plus loin

Quand le Japon s’allie à la Chine pour son virage électrique : on a vu la Mazda 6e

Sur la même base que cette dernière, voici le SUV Mazda EZ-60, qui sera présenté pour la première fois au salon de l’auto de Shanghai, le 23 avril prochain. Un post Weibo de la coentreprise nous en donne un aperçu.

Un style japonais

Le Mazda EZ-60 adopte le style Kodo que l’on a vu apparaître sur la berline électrique Mazda EZ-6. On retrouve ainsi de fins projecteurs à LED, une calandre soulignée d’une bande lumineuse à LED, ainsi qu’un logo rétroéclairé. Cette calandre est surmontée d’une ouverture dans le capot, destinée à laisser passer l’air et à améliorer l’aérodynamisme.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

De profil, on remarque une silhouette élancée, ce SUV évoquant presque un coupé. On note également de grandes jantes, des rétroviseurs à caméras et des poignées de portes affleurantes. Le hayon arrière, très large, est traversé par une barre lumineuse et arbore l’inscription « Mazda » en toutes lettres.

Le style du Mazda EZ-60 est moderne et dynamique ; il n’a rien à envier à celui d’un Peugeot E-3008, par exemple. Toutefois, nos confrères de CarNewsChina déplorent la présence d’un essuie-glace arrière apparent, qui vient perturber la ligne du Mazda EZ-60.

Une partie technique davantage chinoise

Si le style reste fidèle à la tradition du constructeur japonais Mazda, la partie technique est quant à elle davantage chinoise. Le Mazda EZ-60 repose sur la même plateforme que la berline EZ-6 : il s’agit de la plateforme EPA1 de Changan, qui équipe également les Changan Deepal L07 et S07, deux modèles encore méconnus en Europe, mais le constructeur a récemment annoncé son arrivée sur le Vieux-Continent.

Cette architecture présente l’avantage d’être compatible aussi bien avec des motorisations 100 % électriques qu’avec des configurations électriques à prolongateur d’autonomie.

Mazda n’a pas encore dévoilé les motorisations, mais il est raisonnable de penser qu’elles seront partagées avec les Changan Deepal L07 et S07. Ces deux modèles proposent deux versions :

un moteur électrique arrière de 215 ch associé à une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 68,8 kWh offrant une autonomie de 520 km en cycle CLTC ;

un moteur de 255 chevaux alimenté par une batterie NMC de 80 kWh, permettant de parcourir jusqu’à 628 km CLTC.

Une hypothèse d’autant plus crédible que ces deux batteries équipent déjà la Mazda 6e. En Europe, la berline est homologuée à respectivement 479 et 552 km selon la norme WLTP, plus réaliste que la CLTC chinoise – le SUV, moins aérodynamique, devrait aller un peu moins loin.

La version à prolongateur d’autonomie des Changan Deepal L07 et S07 utilise également l’un des deux moteurs électriques, auxquels s’ajoute un moteur thermique 1,5 litre de 97 chevaux placé à l’avant. Deux batteries LFP sont proposées : 31,7 kWh ou 39 kWh. L’autonomie en mode 100 % électrique varie de 215 à 285 km (cycle CLTC), tandis que l’autonomie totale cumulée atteint entre 1 210 et 1 280 km.

Cette Mazda avec un prolongateur d’autonomie serait le second modèle de la marque utilisant cette solution après le Mazda MX-30 REV. Espérons simplement que la consommation du 1,5 litre du EZ-60 soit moins important que le rotatif du MX-30 REV.

La question du prix

Le prix du Mazda EZ-60 n’a pas encore été communiqué par la marque. Mais en tant que constructeur se positionnant sur le segment premium, Mazda adoptera sans doute une politique tarifaire supérieure à celle de Changan.

Les Deepal L07 et S07 sont actuellement proposés entre 149 900 et 197 900 yuans, soit l’équivalent de 18 486 à 24 405 euros. Attention toutefois : pour le marché européen, ces tarifs devraient être sensiblement plus élevés.

Mazda 6e // Source : Mazda

À titre d’exemple, la Mazda 6e est disponible à partir de 42 990 euros en France. Cet EZ-60 pourrait bien la rejoindre, où il pourrait prendre le nom de Mazda CX-6e. Réponse dans les prochains mois.