Cette magnifique voiture électrique chinoise arrive bientôt en Europe, mais attention au prix

La Mazda EZ-6, qui n’a finalement pas grand-chose de Mazda en dehors d’un design vraiment attractif, vient de débuter sa commercialisation en Chine à des prix attractifs. De quoi imaginer la même chose en Europe ? Pas certain…

Mazda EZ-6 // Source : Mazda

Mazda et l’électrique (et d’une manière générale tous les constructeurs japonais…), ce n’est pas encore l’idylle. Le seul modèle électrique proposé en Europe par Mazda est loin d’être l’affaire du siècle, même depuis l’ajout d’un prolongateur d’autonomie.

Mais tout devrait changer prochainement. En effet, Mazda avait présenté une berline électrique, l’EZ-6, au Salon de Beijing de 2024. Une voiture qu’on pensait être uniquement destinée au marché chinois, mais Mazda a annoncé sa venue en Europe, et ce dès l’automne 2024.

Une belle silhouette, mais une fiche technique moins belle ?

Même si son style ne trahit pas les codes esthétiques de Mazda, cette voiture n’est pas une vraie Mazda pour autant. Elle est basée sur une voiture électrique chinoise, la Deepal SL03, un produit qui n’est pas vendu en Europe. Deepal est une joint-venture entre trois poids lourds de l’électrique chinois : CATL, le leader mondial de la batterie, le constructeur automobile Changan, ainsi que le géant du high-tech Huawei.

Mazda EZ-6 // Source : Mazda

Basée sur l’architecture « Yudian Zhixing » de Changan Mazda, le constructeur annonce que sa berline sera proposée en deux motorisations : une à « prolongateur d’autonomie », où une batterie de 19 kWh vient alimenter un moteur électrique de 258 ch, tandis qu’un moteur thermique servira de générateur pour la recharger une fois vidée.

Comptez 100 km d’autonomie sur batterie et 1 000 km au total… selon les normes chinoises CLTC, peu réalistes. Il faudrait compter environ 85 et 850 km respectivement selon nos normes européennes WLTP.

Mazda EZ-6 // Source : Mazda

L’EZ-6 sera également proposée en version 100 % électrique. La batterie grandit, passant à 66,8 kWh, et l’autonomie passe à 600 km CLTC (environ 510 km WLTP). Sa batterie utilise la technologie Cell to Pack, et la recharge rapide 3C, permettant de passer de 30 % à 80 % de charge en 15 minutes.

Pas plus intéressante qu’une Tesla Model 3 ?

En Europe, cette Mazda aura tout l’air d’une berline premium et les prix seront en conséquence. En Chine, l’auto commencera à 139 800 yuans, soit environ 18 000 euros, et ira jusqu’à 179 800 yuans, soit 23 300 euros.

Mazda EZ-6 // Source : Mazda

Le prix d’une Citroën ë-C3 hors bonus chez nous. On imagine un prix doublé, voire même triplé pour l’Europe avec la hausse des droits de douane qui interviendra à la fin du mois. De ce fait, il faudra sans doute dépenser plus de 50 000 euros pour se l’offrir en électrique.