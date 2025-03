Une nouvelle marque chinoise de voitures électriques arrive en Europe, voici ce qu’il faut retenir

Encore inconnue en Europe, la jeune marque chinoise Deepal fait enfin son arrivée sur le continent. Elle va lancer dès le mois d’avril sa nouvelle S07, une voiture électrique rivale de la Tesla Model Y. Voici ce qu’il faut savoir.



Avez-vous déjà entendu parler de Deepal ? La réponse est sans doute négative, hormis peut être si vous lisez régulièrement les colonnes de Survoltés. Il faut dire que la marque est très jeune, puisque si elle a été fondée en 2008, son nom actuel ne date que de 2023. Elle est née de l’alliance du groupe chinois Changan et de Chongqing Science and Technology Venture Capital Co., Ltd.

Une arrivée prochaine en Europe

Déjà bien développée en Chine, son pays natal, elle y commercialise plusieurs modèles. Et voilà qu’elle se prépare désormais à faire son arrivée sur le marché européen, comme l’annonce l’entreprise dans un communiqué. Cette dernière indique que c’est l’Allemagne qui sera servie en premier, puisque le lancement officiel de Deepal aura lieu dans la ville de Mayence. Et on sait déjà quel modèle sera le tout premier à rouler sur le Vieux Continent. Il s’agira en effet du S07, un SUV électrique qui rivalise avec la Tesla Model Y.

À vrai dire, l’arrivée de cette auto en Europe n’est pas vraiment une surprise. Et pour cause, nous vous en avions déjà parlé en 2024, et à l’époque, sa commercialisation devait initialement démarrer dès le quatrième trimestre de cette même année. Finalement, c’est au mois d’avril 2025 que les premiers exemplaires du SUV débarqueront sur les routes allemandes. La firme prévoit de s’implanter dans pas moins de 10 pays du Vieux Continent d’ici à la fin 2025, et d’y ouvrir une centaine de concessions.

Crédit : Deepal

Dans son communiqué, Deepal a déjà annoncé avoir signé des partenariats avec des distributeurs en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, et cite également la Norvège et le Danemark, avec une commercialisation dès juin 2025. Et qu’en est-il de la France ? Pour le moment, rien n’a encore été dit à ce sujet, mais nul doute que notre pays fait aussi partie des plans de l’entreprise. Et ce afin de rivaliser avec MG et BYD, qui sont déjà bien implantés chez nous depuis quelques années.

Quoi qu’il en soit, Changan, maison-mère de Deepal, annonce avoir déjà établi son siège européen à Munich et employer pas moins de 500 personnes dans la région. Leevon Tian, ​​directeur général adjoint de la filiale européenne, indique aussi que « nous ouvrons notre entrepôt européen de pièces détachées aux Pays-Bas, qui servira de point de distribution central pour le réseau de concessionnaires ». Il précise que d’autres projets sont également en cours, sans pour autant donner de détails supplémentaires pour le moment.

À partir de 45 000 euros

Aucun projet d’usine européenne ne semble être dans les cartons, et le nouveau Deepal S07 sera importé de Chine, ce qui explique son prix assez élevé à son arrivée en Europe. Le constructeur annonce un ticket d’entrée de 45 000 euros, et cela à cause des droits de douane élevés. Il n’aura d’ailleurs pas le droit au bonus écologique en France.

Ce nouvel arrivant affiche une autonomie de 475 kilomètres selon le cycle européen WLTP. La recharge s’effectue quant à elle de 10 à 80 % en 25 minutes environ, ce qui reste raisonnable sans être révolutionnaire pour autant. Le SUV électrique mesure 4,75 mètres de long et s’offre un empattement généreux de 2,90 mètres. Il a également le droit à un grand coffre de 570 litres, associé à un frunk de 125 litres à l’avant. À bord, il fait notamment la part belle aux écrans.

Deepal S07 // Source : Deepal

Ainsi, il a notamment le droit à une grande dalle tactile de 15,6 pouces, associé à une seconde de 12,3 pouces pour le passager. Cependant, la version vendue en Europe pourrait ne pas avoir le droit aux technologies fournies par Huawei. C’est par exemple le cas de la conduite autonome Huawei Qiankun ADS 3.0 SE, qui est proposée en Chine. Celle-ci se caractérise notamment par l’usage de caméras et non d’un capteur LiDAR, comme chez Tesla. Plus tard, Deepal devrait également lancer son S05, un SUV électrique légèrement plus petit en Europe.