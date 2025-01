Cette nouvelle voiture électrique chinoise arrive en Europe pour faire trembler Tesla

Encore méconnue chez nous, la marque chinoise Voyah souhaite se développer en Europe. Elle prépare ainsi l’arrivée de sa nouvelle voiture électrique, le SUV Courage, qui va démarrer ses expéditions vers le Vieux Continent. Ce dernier sera affiché à moins de 55 000 euros en Allemagne.

Crédit : Voyah



S’il existe plus de 150 marques de voitures chinoises, dont beaucoup sont encore méconnues en Europe, elles sont de plus en plus nombreuses à se développer chez nous. Parmi elles, citons bien évidemment BYD, MG ou plus récemment Xpeng. Et ce n’est pas tout, car une autre prépare aussi une grande offensive.

Un nouveau SUV en approche

Il s’agit de Voyah, quasiment inconnue dans nos contrées, même si la firme commercialise plusieurs modèles dans certains pays, tels que la Suisse et la Norvège. La marque, fondée en 2020 et appartenant au groupe chinois Dongfeng annonce que son nouveau SUV électrique, le Courage vient de démarrer ses expéditions en direction de l’Europe. Ce dernier, déjà vendu dans l’Empire du Milieu sous le nom de Zhiyin sera d’abord commercialisé dans trois pays sur le Vieux Continent.

Il s’agit de la Norvège, dont la part de marché de l’électrique se rapproche des 100 %, mais aussi de la Finlande et de l’Allemagne. Au mois de décembre 2024, ce nouvel arrivant dans le catalogue avait officiellement reçu la certification WVTA, lui permettant tout simplement d’avoir le droit d’être vendu en Europe. Il s’agit d’un document prouvant que le véhicule est conforme avec les règles d’homologations sur le territoire. Une fois obtenu, la commercialisation peut démarrer.

Crédit : Voyah

C’est ainsi que le site Car News China publie une série de photos montrant les premiers exemplaires de ce nouveau Voyah Courage, s’apprêtant à monter dans le bateau qui les ammènera jusqu’à chez nous. Pour mémoire, le SUV est le premier modèle électrique à avoir des ambitions mondiales et à viser le grand public. Le but ? Rivaliser notamment avec la Tesla Model Y, avec ses 4,73 mètres de long pour 1,90 mètre de large et 1,64 mètre de haut.

Et bonne nouvelle, on connaît déjà le prix de ce modèle, tout du moins chez nos voisins, ce qui nous donne tout de même une première petite idée. Le Voyah Courage est affiché à partir de 54 900 euros dans sa version d’entrée de gamme en Allemagne. Un tarif qui prend en compte les droits de douane élevés dans toute l’Europe. Il faut savoir que le SUV électrique ne sera pas éligible au bonus écologique en France, surtout que le gouvernement vient encore de serrer la vis à ce sujet là.



Une grande autonomie

Pour mémoire, le nouveau Voyah Courage se décline en plusieurs versions, à deux ou quatre roues motrices. La puissance est alors comprise entre 292 et 435 chevaux, tandis que des batteries LFP (lithium – fer – phosphate) et NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 77 et 109 kWh sont proposées. De quoi offrir une autonomie totalement démentielle de 901 kilomètres selon le cycle d’homologation chinois CLTC. Ce qui donne environ 800 kilomètres avec le WLTP européen, de quoi donner des sueurs froides à son rival de chez Tesla.

À noter que la voiture a aussi le droit à une architecture 800 volts, qui lui permet de récupérer jusqu’à 515 kilomètres en seulement 15 minutes. Ce qui équivaut à une recharge de 10 à 70 %. De quoi là encore mettre la barre haut par rapport à la Model Y. À bord, le SUV électrique s’inspire de son rival, avec une présentation particulièrement épurée. Nous retrouvons cependant un combiné d’instrumentation numérique de 6 pouces, associé à un écran tactile de 15,05 pouces.

Crédit : Voyah

Celui-ci embarque le système d’info-divertissement Huawei Smart Cockpit fourni par le spécialiste de la tech, qui collabore avec de nombreux constructeurs chinois. Le tout est complété par un immense affichage tête-haute en réalité augmentée de 29 pouces, projeté sur le pare-brise. A noter que le SUV est aussi doté d’un système de conduite autonome basé sur la navigation, qui lui permet notamment de se stationner seul. Reste désormais à savoir quand les premières livraisons démarreront en France, alors que rien n’a encore été confirmé pour le moment.