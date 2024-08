Autonomie délirante, recharges express et écrans signés Huawei : cette nouvelle voiture électrique chinoise fascine

Tout juste dévoilé, le nouveau Voyah Zhiyin détaille ses spécificités techniques, pour le moins intéressantes. Cette voiture électrique, concurrente du Tesla Model Y, annonce 900 kilomètres d’autonomie avec des recharges en un clin d’œil, mais attention aux détails.

Voyah Zhiyin

Connaissez-vous Voyah ? La réponse est sans doute négative, mais rassurez-vous, c’est tout à fait normal. Car cette marque originaire de Chine et fondée en 2020 est encore très peu présente en Europe, même si elle est déjà commercialisée en Norvège et en Suisse depuis peu.

Un nouveau rival pour la Model Y

La firme a notamment lancé le Voyah Free, un grand SUV électrique qui a pour but d’aller chasser sur les terres du Tesla Model X. Mais ce n’est pas tout, car voilà qu’elle a récemment présenté un autre modèle (un peu) plus compact. Il s’agit du nouveau Zhiyin, qui mesure 4,73 mètres de long pour 1,90 mètre de large et 1,64 mètre de haut – le même gabarit que le Tesla Model Y, donc. Il affiche en revanche un style très différent de son grand frère, avec une face avant totalement inédite.

Voyah Zhiyin

Cette dernière arbore des feux à LED plutôt conventionnels, qui sont reliés entre eux par une large bande noire intégrant également le logo de la marque. Juste en dessous prennent place des feux antibrouillards, qui apportent un certain caractère à la voiture. De profil, celle-ci affiche une silhouette assez classique et imposante, tandis que le toit est légèrement incliné pour donner un peu de dynamisme à l’ensemble. Le look est complété par des jantes aéro dont les dimensions n’ont pas encore été communiquées par le constructeur pour le moment.

La partie arrière est également très travaillée, et on note là encore la présence de feux intégrés dans une bande lumineuse. Un attribut très en vogue depuis quelques années, chez tous les constructeurs. Le SUV se dote de poignées affleurantes, mais le Cx (coefficient de traînée) n’a pas été communiqué pour le moment par le constructeur, qui appartient au groupe chinois Dongfeng. Nous devrions en savoir plus au cours des prochains mois au sujet de ce nouvel arrivant.

Voyah Zhiyin

Ce dernier affiche un empattement assez généreux de 2,90 mètres, qui permet de loger confortablement cinq personnes à son bord. La présentation nous rappelle ce que propose Tesla, avec une planche de bord très dépouillée, qui se dote tout de même d’un grand écran tactile dont la diagonale n’est pas encore connue.

Celui-ci est très probablement équipé du système d’info-divertissement Huawei Smart Cockpit, puisque le géant de la tech a signé un partenariat avec Voyah sur ce sujet. Si la voiture n’a pas de combiné numérique à proprement parler, elle possède cependant une petite barre affichant certaines informations.

Une autonomie et une recharge incroyables

Le tout est également complété par un grand affichage tête haute, projeté directement sur le pare-brise du véhicule et permettant au conducteur de ne pas avoir à quitter la route des yeux. Un vrai atout, tandis que l’absence de quelconque touche physique pourrait au contraire pénaliser le SUV électrique lors des crash-tests EuroNCAP dans le futur. Surtout s’il vient à être commercialisé en Europe dans quelques années. Mais là où ce nouveau Voyah Zhiyin fait très fort, c’est surtout sous son capot, comme l’indique le site Car News China.

Voyah Zhiyin

Le véhicule se décline en plusieurs versions à deux ou quatre roues motrices :

Propulsion, 292 ch (215 kW), batterie de 77 kWh

Propulsion, 312 ch (230 kW), batterie de 109 kWh

Transmission intégrale, 435 ch (2 moteurs de 160 kW), batterie de 77 kWh

Ces batteries aux capacités importantes, qui se traduit au niveau des autonomies, avec respectivement 625, 901 et 570 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne respectivement 530, 765 et 495 kilomètres environ si on convertit aux normes européennes WLTP, plus réalistes.

Voyah Zhiyin

Des valeurs qui restent tout de même très hautes, alors que la Tesla Model Y se contente quant à elle de 600 kilomètres WLTP maximum.

Autre point fort : sa recharge, via son architecture 800 volts et sa possibilité de se charger en 5C, soit avec une puissance cinq fois supérieure à la capacité de la batterie. De quoi récupérer jusqu’à 515 kilomètres d’autonomie en 15 minutes d’après la marque.

Son prix reste en revanche inconnu, et il faudra attendre l’ouverture des commandes, prévue dans les mois prochains, pour être totalement fixé. Voyah ne cache pas ses envies d’exporter son Zhiyin et l’Europe pourrait être un marché tout désigné, mais la hausse des droits de douane décrétée par Bruxelles depuis le début du mois de juillet pourrait lui faire mal au niveau du prix. À suivre.