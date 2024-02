Voyah : quelle est cette nouvelle marque de voitures électriques qui arrive en France

Déjà commercialisée en Norvège, la marque chinoise de voitures électriques, Voyah, appartenant à Dongfeng souhaite désormais poursuivre son offensive en Europe. La firme, rivale de Tesla et BYD vise notamment la Finlande, la Suisse ainsi que la France, mais rien n'est encore gagné...

Vous le savez, les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux en Europe, ce n’est un secret pour personne. Et cela ne plaît d’ailleurs pas beaucoup à Bruxelles, qui a récemment dévoilé une série de mesures pour limiter cette invasion. Ce qui ne semble pas changer grand-chose pour le moment.

Une nouvelle arrivante

Et cela semble même être le contraire, puisque les marques venues de l’Empire du Milieu s’en sortent très bien chez nous. On pense à MG, bien sûr, mais surtout à BYD, qui vient de devenir le numéro 1 mondial de l’électrique devant Tesla. La firme américaine a d’ailleurs du souci à se faire, puisqu’elle va devoir faire face à la concurrence d’une autre marque sur le Vieux Continent. Et ce alors que les spécialistes s’inquiètent de la montée des Chinois chez nous.

Mais de quel constructeur s’agit-il ? A vrai dire, il y a de fortes chances pour que vous n’en n’ayez jamais entendu parler. Il s’agit en effet de Voyah, une toute jeune marque fondée en 2020 en Chine par Dongfeng et basée à Wuhan. À l’heure actuelle, elle commercialise déjà trois modèles, dont le Free, un grand SUV électrique qui chasse sur les terres de la Tesla Model X, entre autres.

Si vous n’en n’avez encore jamais vu sur la route, c’est tout à fait normal, car le constructeur n’est pas encore présent en Europe. Enfin, si, mais seulement en Norvège pour le moment, et ce depuis environ un an. Mais cela devrait bientôt changer, puisque la marque veut désormais aller plus loin. Le site Gasgoo explique que Voyah prévoit désormais de mieux s’implanter sur le Vieux Continent au cours des prochaines années.

Comment ? Et bien en se lançant dans d’autres pays européens, tout simplement. On sait déjà lesquels sont notamment visés, puisque la France en fait étonnement partie. Surprenant, puisque c’est en général plutôt la Scandinavie qui est visée, très largement avant nous. Cette fois-ci, c’est donc dans l’Hexagone que Voyah devrait s’implanter, mais également en Suisse et en Finlande. L’Allemagne et l’Italie sont aussi visées.

Trois modèles en prévision

Un peu plus tard, d’ici à la fin de l’année, viendront également s’ajouter l’Espagne et le Portugal à cette liste déjà assez longue. Mais alors, à quoi faudra-t-il s’attendre avec l’arrivée de cette marque ? Bien sûr, le Voyah Free devrait faire partie du voyage, avec sa grande batterie de 108 kWh et ses 630 kilomètres d’autonomie CLTC, ce qui donne environ 500 kilomètres avec le cycle WLTP. Ce qui donne une consommation gargantuesque.

Mais ce n’est pas tout, car deux autres modèles sont également prévus. Tout d’abord, le van Dream, qui rivalise notamment avec le Denza D9, que nous avons récemment essayé, ainsi que le Zeekr 009 et le Volvo EM90. Ce dernier embarque deux batteries, de 82 ou 108 kWh et affiche une autonomie allant jusqu’à 650 kilomètres CLTC, soit environ 480 kilomètres WLTP. La berline Passion, rivale de la Tesla Model 3 fera aussi la route.

Pour mémoire, cette dernière embarque également deux batteries, de 82 et 108 kWh aussi, et peut parcourir jusqu’à 620 kilomètres en une seule charge selon le cycle européen WLTP. Pour l’heure, on ne connaît pas encore les prix de ces véhicules sur notre marché français, mais ces derniers devraient être bien plus élevés qu’en Chine, comme c’est souvent le cas pour les voitures asiatiques vendues chez nous. Aux Pays-Bas, le SUV Voyah Free est vendue à partir de 74 150 euros.

Cependant, rien n’est encore gagné pour le constructeur, dont les ventes sont assez décevantes. Et pour cause, seulement 50 000 voitures ont été vendues sur son marché natal en 2023. Et en Europe ? C’est encore pire, avec seulement 500 immatriculations en Norvège en un an de commercialisation. Autant dire que Voyah aura fort à faire, d’autant plus que la concurrence devient de plus en plus rude chez nous.