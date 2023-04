Tesla Model X : notre recommandation de l’ultime SUV électrique familial

Notre rédaction a pu tester la Tesla Model X pendant quelques jours. Le verdict est sans appel : il s'agit là de l'ultime SUV électrique familial en termes d'équipement, de technologies embarquées et de conduite. Toutefois, le luxe a un prix…

Le constructeur américain Tesla a exporté tous les modèles de son catalogue sur le continent européen. La dernière arrivée en date est la Model X, un SUV électrique aux dimensions imposantes. Comme toujours pour les véhicules de la marque, un très haut niveau d’équipement vous est fourni et les technologies sont à la pointe. Notre test de la Tesla Model X est sans appel : c’est l’une des meilleures voitures électriques du marché.

Sa note de 9/10 vous confirme tout le bien que nous pensons du véhicule. Toutefois, comme pour tout produit que nous testons, il existe des points faibles que nous nous apprêtons à vous détailler. Cependant rien de bien rédhibitoire puisque nous avons placé cette Tesla Model X dans les guides d’achats suivants :

Pourquoi choisir la Tesla Model X ?

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle voiture électrique familiale, voici quels sont les plus gros atouts du modèle.

Pour son vaste espace intérieur

Comme vous pouvez vous en douter, le SUV électrique dispose d’une habitabilité à toute épreuve. Avec un empattement de presque trois mètres et un espace total de coffre de 2431 litres, il y a de quoi embarquer une petite tribu et tous les bagages que vous voulez. Surtout, la Tesla Model X peut être commandée dans une version 7 places, chose assez rare sur le marché. Côté passager et conducteur, vous pouvez aussi profiter d’un immense pare-brise panoramique. Un bon point pour offrir plus de visibilité. Notons aussi la présence des portes Falcon Wing qui facilitent l’entrée dans la voiture — et apportent une certaine classe.

Pour les technologies embarquées

Tesla est un spécialiste en matière de technologies pour les voitures. La Model X ne fait pas exception, avec un superbe écran horizontal de 17 pouces et l’OS présent dans tous les véhicules de la marque. Il est possible de le scinder en deux, par exemple pour voir les caméras arrières et Spotify. L’intégration de Steam permet en outre d’exploiter votre catalogue de jeu, si vous avez les manettes compatibles. Le système sonore est toujours excellent, tout comme le planificateur d’itinéraires.

Pour les performances et l’autonomie de la voiture

Le constructeur américain est toujours à la pointe du marché des voitures électriques, notamment en matière de puissance. La Tesla Model X est une bonne élève grâce à sa batterie de 95 kWh. Lors de notre essai, la voiture a montré entre 19,1 kWh/100 km pour la Dual Motor et 20,8 kWh/100 km pour la Plaid. En termes d’autonomie WLTP, la voiture promet 625 kilomètres. La recharge de 10 à 80 % se fait en seulement 30 minutes. La Model X est aussi particulièrement véloce, puisqu’elle est capable d’expédier le 0 à 100 km en 2,6 secondes. Globalement, la conduite est très agréable et la voiture en a sous la pédale.

Pourquoi ne pas acheter la Model X ?

Tout aussi bonne que soit cette voiture électrique, celle-ci nécessite de faire quelques concessions. Rien de bien dramatique, mais suffisant pour reconsidérer votre achat. Quelles sont-elles ?

Pour son prix

Le prix de la qualité, me direz-vous. Oui, tout a un prix. La Model X dans sa version de base est tout de même affichée à 119 990 euros pour sa version Dual Motor, 131 990 pour la version Plaid et peut monter jusqu’à 156 990 euros avec toutes ses options. Autant vous prévenir tout de suite, n’espérez pas un éventuel bonus écologique.

La Model X est une proposition un peu unique en son genre qui est sans concurrence réelle. Sur le marché, seule la Mercedes EQB peut avoir une offre un peu similaire même si cette dernière reste limitée, notamment à cause d’une consommation élevée. Même problème pour la Volvo EX90 qui est une voiture gourmande. La vraie rivale de la Model X est la Tesla Model Y Performance, certes moins spacieuse, mais avec les mêmes prestations et moitié moins chère.

La Tesla Model X est faite pour vous si :

Vous avez besoin d’une grande voiture électrique familiale

Vous souhaitez les dernières technologies de pointe

Vous voulez une voiture électrique qui se recharge vite

Vous pouvez vous permettre de mettre plus de 100 000 euros dans une voiture



