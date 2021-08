Quelle voiture électrique familiale choisir en 2021 ?

Le choix d'un véhicule électrique est différent selon les usages, et c'est celui des familles qui nous intéresse dans ce guide où nous passons en revue l'offre actuelle. Zéro émission peut-il être compatible avec une voiture confortable, spacieuse et adaptée pour tous types de trajets ? Voyons cela.

TOP 3 des meilleures voitures électriques familiales

Le classement des ventes de véhicules électriques pour l’année 2021 en France montre que le marché des voitures branchées est en constante évolution. Si pour le moment, trois gros groupes se détachent (Citadines, Familiales et Berlines), nous nous concentrons aujourd’hui sur les familiales les plus vendues de l’Hexagone, pour vous aider à déterminer celle qui est faite pour vous.

Nous disposons également de deux autres guides d’achat pour véhicules électriques selon votre budget, l’un présentant notre sélection des voitures à moins de 30 000 euros, l’autre pour celles situées sous la barre des 20 000 euros.

Les 6 voitures électriques familiales les plus vendues de l’année 2021

Nous avons choisi dans ce guide de nous limiter aux 6 voitures électriques familiales les plus vendues pour le moment en 2021, et de ne pas traiter les véhicules qui sont attendus pour plus tard.

Kia e-Niro Le choix de la raison

Le Kia e-Niro est, depuis sa sortie, toujours dans le haut du classement des ventes de voitures électriques en France. La raison est simple : c’est l’une des seules voitures électriques hors Tesla qui permet de remplacer tous les trajets d’un véhicule thermique. En effet, si en conditions urbaines le Kia e-Niro équipé de la batterie de 64 kWh peut atteindre 600 kilomètres sans problème, sa consommation correcte sur voie rapide lui permet de parcourir jusqu’à 300 kilomètres d’autoroute avant de devoir être rechargé.

L’habitabilité est également souvent mise en avant dans les points positifs des tests de la Coréenne, qui propose un intérieur agréable pour le conducteur comme pour les passagers. Le système d’infodivertissement quant à lui est très complet, avec une prise en compte de la visualisation du rayon d’action selon le niveau de batterie par exemple.

Dimensions (L x l x h) : 4 375 mm x 1 805 mm x 1 560 mm

: 4 375 mm x 1 805 mm x 1 560 mm Coffre : 451 Litres

: 451 Litres Capacité de batterie : 39 kWh ou 64 kWh

: 39 kWh ou 64 kWh Autonomie WLTP : 289 – 455 kilomètres

La Kia e-Niro en guise d’image de Une Le Kia e-Niro // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Le Kia e-Niro // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Le système d’info-divertissement du Kia e-Niro // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid

Peugeot e-2008 Le SUV Français sans fioritures

La grande sœur de la e-208 est bien ancrée dans le top 10 des véhicules électriques les plus vendus en France pour le moment, grâce notamment à son excellent agrément de conduite. Avec un intérieur qualitatif équipé du traditionnel i-Cockpit de Peugeot, le e-2008 cinq places séduira les habitués de la marque.

Équipée d’un pack de batterie de 50 kWh, la Peugeot e-2008 sera sans doute principalement destinée aux trajets urbains, où son confort d’utilisation la détachera du reste de la gamme proposée par le constructeur français. Attention toutefois, les retours d’utilisateurs indiquent que la consommation est assez élevée, même en usage mixte, avec des moyennes autour de 20 kWh/100 kilomètres. N’espérez donc pas atteindre les 320 kilomètres WLTP annoncés par le constructeur.

Dimensions (L x l x h) : 4 300 mm x 1 770 mm x 1 530 mm

: 4 300 mm x 1 770 mm x 1 530 mm Coffre : 405 Litres

: 405 Litres Capacité de batterie : 50 kWh

: 50 kWh Autonomie WLTP : 320 kilomètres

La Peugeot e-2008

Hyundai Kona Electric L'une des plus abouties

Le Hyundai Kona est un SUV légèrement plus petit que sa cousine Kia e-Niro, mais elle reste une voiture électrique polyvalente et aboutie à tous niveaux. Avec ses 484 kilomètres WLTP lorsqu’il est équipé de la batterie de 64 kWh, le Kona électrique permettra de combler les besoins du foyer, même en grands trajets grâce à sa consommation exceptionnelle pour la catégorie.

En ce qui concerne l’infodivertissement, l’ergonomie est très satisfaisante, et la compatibilité Android Auto et Apple Carplay contentera tous les conducteurs. En outre, l’écran central propose une visualisation très détaillée de la consommation, notamment en séparant ce qui est consommé par la motorisation de ce qui est utilisé pour la climatisation, de manière à optimiser votre éco-conduite si tel est votre choix. Le petit bémol se situe néanmoins au niveau du coffre, qui ne propose que 332 Litres de volume de chargement.

Dimensions (L x l x h) : 4 180 mm x 1 800 mm x 1 570 mm

: 4 180 mm x 1 800 mm x 1 570 mm Coffre : 332 Litres

: 332 Litres Capacité de batterie : 39 kWh ou 64 kWh

: 39 kWh ou 64 kWh Autonomie WLTP : 289 – 484 kilomètres

Le Hyundai Kona electric // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Le Hyundai Kona electric vu de dos // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Le Hyundai Kona electric à une borne Ionity // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Source : Yann Lethuillier pour Frandroid L’intérieur du Hyundai Kona electric // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Le tableau de bord // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid

DS3 Crossback E-Tense La plus confortable

Presque 18 mois après sa sortie, le petit crossover premium 5 places du groupe Stellantis est toujours séduisant pour de nombreux Français. Si la DS3 Crossback E-Tense est proche techniquement de la Peugeot e-2008, l’extérieur comme l’intérieur sont bien différents. Originalité est le maître-mot pour l’intérieur de la DS 3 Crossback E-Tense, qui a bien trouvé son public en quête de matériaux de qualité.

Si la consommation trop élevée à haute vitesse n’en fait pas un bon compagnon lors de longs trajets, la clientèle qui cherche un véhicule pour ne pas s’éloigner à plus de 100 kilomètres de son domicile trouvera ici l’une des voitures électriques les plus confortables du marché.

Dimensions (L x l x h) : 4 118 mm x 1 791 mm x 1 534 mm

: 4 118 mm x 1 791 mm x 1 534 mm Coffre : 350 Litres

: 350 Litres Capacité de batterie : 50 kWh

: 50 kWh Autonomie WLTP : 320 kilomètres

La DS 3 Crossback E-Tense

Citroën ë-C4 Habitable et dynamique

Moitié berline, moitié SUV, la Citroën ë-C4 5 places ne laissera pas indifférente. Avec un coefficient de frottement de seulement 0,29, le principal défaut des SUV semble effacé. Malheureusement, la consommation moyenne de cette ë-C4 reste très élevée pour un véhicule de cette catégorie, rendant son champ d’action limité aux trajets du quotidien.

L’habitabilité offerte par la Citroën ë-C4 est plutôt bonne, avec de nombreuses zones de rangement notamment, et un espace aux jambes pour les passagers arrière qui est plus que correct. Le coffre de 380 litres est aussi grand que celui des versions thermiques, et le confort global proposé en conduite rend cette ë-C4 attractive pour de nombreux clients en quête d’un véhicule électrique passe-partout.

Dimensions (L x l x h) : 4 360 mm x 2 032 mm x 1 525 mm

: 4 360 mm x 2 032 mm x 1 525 mm Coffre : 380 Litres

: 380 Litres Capacité de batterie : 50 kWh

: 50 kWh Autonomie WLTP : 350 kilomètres

Citroën ë-C4 Le coffre de la Citroën ë-C4 // Source : Citroën France

Volkswagen ID.4 La plus complète

La Volkswagen ID.4 5 places fait son entrée cette année dans le classement des véhicules électriques prisés par les Français, et il y a fort à parier qu’elle va gagner quelques places dans le courant de l’année. Avec sa batterie XL de 77 kWh et son coffre de 543 Litres, elle s’annonce taillée pour les grands trajets.

L’assise confortable proposée à l’avant comme à l’arrière rendra cette ID.4 attractive pour les familles souhaitant passer à l’électrique. Le partenariat entre Volkswagen et IONITY permettra de rassurer les conducteurs lors des grands trajets, où ils bénéficieront de tarifs préférentiels.

Le point négatif actuel de la gamme ID se situe au niveau du système d’infodivertissement, qui semble parfois trop lent et peu réactif. Le constructeur a tout de même assuré travailler à améliorer cela via des mises à jour à distance prochainement.

Pour rentrer plus dans les détails, vous pouvez lire notre test complet du Volkwagen ID.4.

Dimensions (L x l x h) : 4 584 mm x 1 852 mm x 1 631 mm

: 4 584 mm x 1 852 mm x 1 631 mm Coffre : 543 Litres

: 543 Litres Capacité de batterie : 52 kWh ou 77 kWh

: 52 kWh ou 77 kWh Autonomie WLTP : 345 – 520 kilomètres

Volkswagen ID.4 1ST Max Volkswagen ID.4 1ST Max Volkswagen ID.4 1ST Volkswagen ID.4 1ST Le Volkswagen ID.4

Avant d’acheter une voiture électrique familiale

Comment préparer ses longs trajets en voiture électrique ?

Si vous envisagez de longs trajets en voiture électrique, vous vous rendrez compte rapidement que l’ordinateur de bord intégré ne sera pas satisfaisant. Selon que vous prévoyiez une charge rapide, ou une étape la nuit pour recharger la batterie des passagers en même temps que celle de la voiture, prendre en compte tous ces paramètres est bien souvent impossible sans faire appel à des outils spécialisés. Notre article dédié à la planification des grands trajets en voiture électrique vous permettra d’y voir plus clair.

Comment bien choisir sa voiture électrique ?

Les cas d’utilisation d’une voiture électrique sont bien souvent très différents d’une personne à l’autre. Ainsi, il est important de vérifier que le véhicule que vous convoitez vous correspond, et de faire un achat en toute connaissance de cause. Entre l’autonomie, les capacités de recharge ou encore les différents modes de financement possibles, nous vous avons préparé un guide pour vous aider à identifier ce qu’il faut savoir avant d’acheter sa voiture électrique.

Comment recharger à la maison ?

Si vous utilisez votre véhicule tous les jours, l’installation d’une solution de recharge à domicile peut être pertinente. En effet, dépendre uniquement des bornes publiques pourrait fortement dégrader l’expérience que vous aurez d’une voiture électrique. Nous avons justement préparé un dossier complet pour vous : Voitures électriques : comment installer une borne de recharge à la maison ?

Quels sont les coûts d’entretien d’une voiture électrique ?

Contrairement à leurs homologues thermiques, les véhicules électriques n’ont que peu d’entretien. En effet, le faible nombre de pièces susceptibles de tomber en panne les rend plus économiques à maintenir en conditions opérationnelles. Si vous vous posez des questions sur ce qu’il vous en coûtera une fois le véhicule acquis, notre dossier dédié est là pour répondre à toutes vos questions : Coût et entretien d’une voiture électrique : ce qu’il faut savoir.

