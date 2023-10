Vous souhaitez acheter une voiture électrique neuve à moins de 30 000 euros pour profiter pleinement du bonus écologique de 6000 euros ? Voici notre comparatif des meilleurs véhicules électriques à ce prix.

Les meilleures voitures électriques à moins de 30 000 euros

Vous envisagez l’achat d’une voiture électrique neuve, mais la facture ne doit pas excéder les 30 000 euros ? C’est un budget qui commence déjà à être assez confortable et qui surtout permet de profiter pleinement du bonus écologique de 7 000 euros mis en place par le gouvernement depuis le 1er janvier 2023. Ainsi, il est possible de bénéficier d’une belle montée en gamme sans pour autant faire exploser votre budget.

Si dans notre guide des voitures électriques neuves à moins de 20 000 euros, l’offre est assez restreinte, notamment en dehors du segment des micro-citadines, avec un budget compris entre 20 000 et 30 000 euros il y a désormais un peu plus de choix, et sur plusieurs segments qui plus est.

Achat ou location ?

Les voitures présentées dans ce dossier se situent sous les 30 000 euros, une fois le bonus écologique déduit. Les clients sont de plus en plus friands de la location avec option d’achat (le leasing), un système qui consiste généralement à louer la voiture sur des durées allant de trois à cinq ans et de payer tous les mois une somme prédéfinie. Une somme qui peut varier en fonction du premier apport, du kilométrage annuel ou encore de la valeur résiduelle de la voiture.

À la fin du contrat de location, deux possibilités s’offrent à vous : racheter la voiture et lever l’option d’achat, ou bien restituer la voiture. Des solutions de financement existent également sans option d’achat, comme la location longue durée par exemple, où il n’y aura pas d’option d’achat en fin de location, seule la restitution sera possible. Nous vous donnerons donc, dans la mesure du possible, une idée des mensualités pour les autos présentées, tout en sachant qu’elles peuvent très largement varier en fonction des paramètres cités plus haut.

Pour plus de choix, n’hésitez donc pas à lire notre comparatif des meilleures voitures électriques ainsi que nos guides spécialisés :

Renault ZOE La star citadine française

C’est la star des voitures électriques en France. La Renault Zoé occupe la première place des ventes de voitures électriques dans l’Hexagone, et séduit grâce à ses tarifs proches de ceux d’une Renault Clio haut de gamme, une fois le bonus écologique déduit. Grâce à sa nouvelle batterie de 52 kWh inaugurée en 2019, la Zoé autorise jusqu’à 395 kilomètres d’autonomie avec une seule charge. Il existe deux modèles : une version R110 avec un moteur de 109 chevaux et R135 pour celui de 135 chevaux.

Une fois le bonus déduit, il faudra compter à partir de 26 500 euros (ou 169 euros par mois) pour une Zoé R110 et 28 800 euros (ou 206 euros par mois) pour une R135, accessible uniquement dès le deuxième niveau de finition « Zen ». Précisons également que Renault a stoppé sa fameuse formule de location de batteries qui permettait de réduire le prix d’achat de 8100 euros, mais qui imposait des loyers non négligeables à partir de 74 euros par mois.

Dimensions (L x l x h) : 4,08 m x 1,73 m x 1,56 m

: 4,08 m x 1,73 m x 1,56 m Coffre : 338 litres

338 litres 0 à 100 km/h : 11,4 secondes

11,4 secondes Consommation : 17,2 kWh/100 km

17,2 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km

La Renault Zoé // Source : Jean-Brice Lemal pour Renault France La Renault Zoé // Source : Jean-Brice Lemal pour Renault France La Renault Zoé // Source : Jean-Brice Lemal pour Renault France L’habitacle de la Renault Zoé // Source : Jean-Brice Lemal pour Renault France La prise de recharge de la Renault Zoé // Source : Jean-Brice Lemal pour Renault France

Peugeot e-208 La petite lionne au look sympa

Avec 136 chevaux et une autonomie annoncée de 340 kilomètres avec une seule charge grâce à sa batterie de 46,2 kWh, la Peugeot e-208 a tout de la petite citadine électrique idéale. Et c’est d’ailleurs le cas puisqu’en plus d’avoir un look plutôt sympa, le légendaire « toucher de route », si cher à Peugeot, fait une nouvelle fois merveille.

La petite lionne est agréable à manier et se montre plus dynamique qu’une Renault Zoé. La voiture démarre à partir de 26 700 euros, bonus déduit. Les mensualités, selon les conditions, débutent à partir de 179 euros par mois.

Dimensions (L x l x h) 4,05 m x 1,75 m x 1,43 m

4,05 m x 1,75 m x 1,43 m Coffre : 309 litres

309 litres 0 à 100 km/h : 8,1 secondes

8,1 secondes Consommation : 17,5 kWh/100 km

17,5 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)

La Peugeot e-208 La e-208 est très agréable à conduire L’intérieur de la Peugeot e-208 // Source : Peugeot France Le coffre de la Peugeot e-208 // Source : Peugeot France La prise de recharge de la Peugeot e-208 // Source : Peugeot France

Si la Peugeot e-208 vous intéresse, jetez aussi un œil à l’Opel Corsa-e 40 qui est un peu sa cousine et s’affiche aussi à moins de 30 000 euros.

MG MG4 La voiture électrique au meilleur rapport qualité / prix

Le constructeur MG propose avec cette MG4 une voiture électrique très complète et surtout à l’excellent rapport qualité / prix. Ce modèle regroupe au niveau du design tous les codes d’un SUV européen et une forme assez sportive. En matière d’espace intérieur, l’habitabilité de la voiture est très intéressante pour laisser suffisamment d’espace à chaque passager. Attention toutefois parce qu’en termes de finition, la voiture souffre de quelques ratés, mais l’ensemble général est satisfaisant.

Cette voiture électrique dispose d’un atout majeur : sa conduite. La version standard, qui comprend 170 ch est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 7,7 secondes. De manière générale, la MG4 offre un comportement très dynamique avec de l’agilité dans les virages. Que ce soit en ville ou bien sur l’autoroute, conduire cette voiture saura répondre à toutes vos attentes sans le moindre problème.

Dans sa finition standard, la MG4 dispose d’une batterie de 51 kWh. Lors de notre essai, nous avons ainsi pu constater une autonomie en usage mixte de 360 kilomètres. Surtout, le constructeur annonce une recharge de 10 à 80 % s’effectuant en 35 minutes, ce qui est fort utile pour de longs trajets. Au rayon des technologies embarquées, la voiture est un peu chiche avec surtout l’absence d’un planificateur d’itinéraires, assez préjudiciable.

En termes de prix, la MG4 débute à partir de 28 990 dans sa version standard. Avec le bonus écologique maximal de 7000 euros, il est ainsi possible de faire passer la voiture à 21 990. Autant vous dire que s’il vous reste un peu de budget, ajoutez quelques options de confort supplémentaires. Notre essai de la MG4 est disponible à la lecture.

Dimensions : L x l x h : 4,28 m x 1,83 m x 1,51 m

L x l x h : 4,28 m x 1,83 m x 1,51 m Coffre : 363 litres

363 litres 0 à 100 km/h : 7,7 secondes

7,7 secondes Consommation : 16,6 kWh/100 km

16,6 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 100 000 km (si capacité inférieure à 70 %)

Nissan Leaf Techno et autonomie

La Nissan Leaf de seconde génération est arrivée sur le marché en 2018, sept ans après une première version plutôt convaincante et qui faisait figure de pionnière à sa sortie. Avec sa batterie de 40 kWh (une alternative de 62 kWh permettant jusqu’à 385 kilomètres d’autonomie existe, mais revient au-dessus des 30 000 euros), son autonomie est annoncée à 270 kilomètres.

Surtout, elle est dotée d’une prise rapide CHAdeMO plutôt que Combo, de moins en moins utilisée en France. La Nissan Leaf en version « Visia » bénéficie d’un moteur de 150 chevaux et débute à partir de 27 900 euros, bonus écologique déduit.

Dimensions : L x l x h : 4,49 m x 1,79 m x 1,54 m

L x l x h : 4,49 m x 1,79 m x 1,54 m Coffre : 435 litres

435 litres 0 à 100 km/h : 7,9 secondes

7,9 secondes Consommation : 20,6 kWh/100 km

20,6 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 75 %)

Volkswagen ID.3 Bonne autonomie

Après des débuts compliqués, notamment en raison de problème de logiciel, la carrière de la Volkswagen ID.3 semble bel et bien lancée. Disponible avec des batteries de 45, 58 ou 77 kWh, seules les deux premières versions nous intéressent ici et permettent de descendre sous le seuil des 30 000 euros.

La version de 45 kWh bénéficie d’un moteur de 150 chevaux, autorise une autonomie de 350 kilomètres et est accessible à partir de 28 590 euros. Celle de 58 kWh dispose d’un bloc de 145 chevaux (ou 204 chevaux, mais cela oblige de monter en gamme et donc en prix), d’une autonomie très correcte de 425 kilomètres en cycle mixte WLTP, mais elle passe à 30 900 euros et est donc légèrement au-dessus de notre limite de prix.

Dimensions : L x l x h : 4,26 m x 1,81 m x 1,57 m

L x l x h : 4,26 m x 1,81 m x 1,57 m Coffre : 385 litres

385 litres 0 à 100 km/h : 9,0 secondes

9,0 secondes Consommation : 16,5 kWh/100 km

16,5 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)

Volkswagen ID.3 // Source Marius Hanin pour Frandroid Volkswagen ID.3 // Source Marius Hanin pour Frandroid Volkswagen ID.3 // Source Marius Hanin pour Frandroid Volkswagen ID.3 // Source Marius Hanin pour Frandroid Volkswagen ID.3 // Source Marius Hanin pour Frandroid

Fiat 500 Le pot de yaourt 2.0

La classique Fiat 500 passe enfin à l’électrique ! Équipée d’une batterie de 42 kWh, elle atteint les 330 kilomètres d’autonomie sous le cycle WLTP. Son moteur électrique de 118 chevaux et 220 Nm de couple lui offre une nervosité surprenante. Pour ceux souhaitant faire quelques économies, une version de 95 chevaux, avec une batterie de 23,7 kWh autorisant une autonomie d’environ 185 kilomètres, est disponible depuis le printemps 2021.

Pour aller plus loin

Essai de la Fiat 500 : elle change tout pour devenir (enfin) électrique

Du côté du prix, la Fiat 500 électrique démarre à partir de 27 500 euros, hors bonus écologique. Avec 6 000 euros de bonus, le prix passe à 22 500 euros. C’est donc l’une des plus abordables de ce dossier, mais elle reste néanmoins cossue.

À ce tarif, vous n’aurez pas le droit à la version 3 +1 dotée d’une porte arrière droite antagoniste, en option à 2 000 euros, ni à la version cabriolet vendue 3400 euros plus chère. La petite version de 95 chevaux sera proposée à partir de 25 500 euros, hors bonus écologique de 6000 euros. Fiat communique sur des offres de financement à partir de 270 euros pour la 500e avec la batterie de 42 kWh et environ 220 euros avec la batterie de 23,7 kWh.

Dimensions : L x l x h : 3,63 m x 1,68 m x 1,53 m

L x l x h : 3,63 m x 1,68 m x 1,53 m Coffre : 185 litres

185 litres 0 à 100 km/h : 9,0 secondes

9,0 secondes Consommation : 13,8 kWh/100 km

13,8 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km

Fiat 500 3+1 électrique // Source : Fiat La Fiat 500 3+1 // Source : Fiat Le cockpit de la Fiat 500 3+1 // Source : Fiat

MG ZS EV Le SUV électrique à moins de 30 000 euros

Fini les petits roadsters pour MG. Depuis que la marque est passée sous pavillon chinois, elle se concentre sur des produits rentables et dans l’air du temps. Le MG ZS EV est un SUV 100 % électrique animé par un moteur de 142 chevaux. Sa batterie, d’une capacité de 44,5 kWh, lui autorise une autonomie de 263 kilomètres.

C’est un poil léger pour un modèle potentiellement destiné à faire un peu plus que de la ville, même si cela conviendra pour la majorité des trajets du quotidien. L’énorme avantage de ce modèle, c’est son rapport prix/équipements avec tout le nécessaire en matière de technologies, et un prix imbattable qui débute à partir de 23 990 euros une fois le bonus déduit.

Dimensions (L x l x h) : 4,31 m x 1,81 m x 1,64 m

: 4,31 m x 1,81 m x 1,64 m Coffre : 448 litres

448 litres 0 à 100 km/h : 8,2 secondes

8,2 secondes Consommation : 17,7 kWh/100 km

17,7 kWh/100 km Batterie : garantie 7 ans ou 150 000 km (si capacité inférieure à 70 %)

Le MG ZS EV // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Le MG ZS EV // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Le MG ZS EV // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Le MG ZS EV // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid Le MG ZS EV // Source : MG

Regardez aussi du côté de la MG4, qui présente un tarif imbattable.

Les autres modèles

Dans cette gamme de prix, il y a encore d’autres modèles également intéressants :

Opel Corsa-e , qui peut aussi être une alternative intéressante à la Peugeot e-208, d’autant plus qu’elle présente globalement les mêmes caractéristiques que la Française, tout en s’affichant en moyenne 1 500 euros moins cher.

, qui peut aussi être une alternative intéressante à la Peugeot e-208, d’autant plus qu’elle présente globalement les mêmes caractéristiques que la Française, tout en s’affichant en moyenne 1 500 euros moins cher. MG MG4, proposée à partir de 22 900 euros, bonus déduit, qui représente un excellent rapport qualité – prix.

Parmi les produits un peu plus exotiques, le Kia e-Soul, la Hyundai Ioniq electric, ou encore la Mazda MX-30, s’affichent, selon leur niveau de finition, sous la barre des 30 000 euros. Si les deux premiers modèles cités commencent à vieillir, la MX-30 est un nouveau produit, mais réclamant un peu trop de compromis aujourd’hui au vu du prix. N’oublions pas également le Seres 3, un second SUV chinois 100 % électrique importé en France. Un peu plus cher que le MG ZS EV, la dotation de série est un peu moins bonne que son principal concurrent. Sans compter que le réseau de distribution est encore un peu trop épars.

Le Kia e-Soul Hyundai Ioniq Electric

Avant d’acheter une voiture électrique

Quel type de voiture électrique puis-je obtenir pour moins de 30 000 euros ?

Comme vous avez pu le constater au cœur de cette sélection, il est possible de trouver différents modèles de véhicules électriques pour moins de 30 000 euros. Bien entendu, la majorité de l’offre pour cette tranche de prix réunit des citadines. Toutefois, grâce au bonus écologique, vous pouvez faire l’acquisition de berlines et même de SUV à moindre frais.

Comment bien choisir sa voiture électrique ?

On ne le répétera jamais assez, mais la meilleure voiture électrique, c’est celle dont vous avez besoin, et non pas forcément celle qui est la plus puissante, qui possède la meilleure autonomie ou qui embarque le plus de technologies. Avant l’achat d’une voiture électrique, il est important de savoir quelle en sera votre utilisation. Car même si son usage se démocratise de plus en plus, il y a encore des éléments importants à prendre en compte, notamment concernant la recharge. Pour tout savoir avant d’acheter une voiture électrique, n’hésitez pas à consulter notre article dédié.

Comment installer une borne de recharge à la maison ?

Si vous utilisez quotidiennement une voiture électrique, l’installation d’une borne de recharge à domicile sera peut-être nécessaire, même s’il est possible de recharger également en extérieur, sur une borne publique. Mais pour plus de confort, notamment parce que les bornes publiques sont souvent mal entretenues et peuvent être occupées, installer une prise renforcée ou une Wallbox peut être un choix judicieux. Que l’on soit propriétaire (et même en copropriété) ou locataire, différentes solutions existent. Là non plus, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre dossier complet : Voitures électriques : comment installer une borne de recharge à la maison ?

Quels sont les différents coûts d’entretien d’une voiture électrique ?

Moteur plus petit, absence de boîte de vitesses, batteries garanties plusieurs années, plaquettes de frein moins utilisées… Les voitures électriques ont l’avantage d’avoir besoin de moins d’entretien par rapport à une voiture thermique. Le plus contraignant et le plus coûteux, ce sera au niveau de la batterie. Mais là encore, leur conception est assez simple et, surtout, elles sont généralement garanties jusqu’à huit ans après l’achat de la voiture. Pour tout savoir sur l’entretien d’une voiture électrique, notre article dédié devrait vous aider à y voir plus clair.

