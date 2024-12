Cette nouvelle voiture électrique chinoise arrive en Europe : aura-t-on le droit à son incroyable autonomie ?

Vendu en Chine sous le nom de Zhiyin, le nouveau Voyah Courage s’apprête à faire son arrivée en Europe. Le SUV électrique pourrait notamment donner des sueurs froides à Tesla, avec son autonomie XXL.

Crédit : Voyah

L’offensive des constructeurs chinois se poursuit, et elle semble plus forte que jamais, malgré les nombreuses tentatives de Bruxelles pour les en empêcher. Cela ne suffit pas, puisque de plus en plus de marques veulent tenter leur chance chez nous, dont Nio, Xpeng ou encore BYD.

Un nouveau concurrent arrive

Avez-vous déjà entendu parler de Voyah ? La réponse est probablement non, et c’est tout à fait normal. Car la firme chinoise, qui appartient au groupe Dongfeng n’est pour le moment pas encore commercialisée en France. Elle commercialise cependant son grand SUV familial, le Free chez certains de nos voisins, dont la Suisse et la Norvège. Mais voilà qu’elle veut désormais aller plus loin et conquérir tout le Vieux Continent avec un modèle bien plus polyvalent, qui ne devrait plus tarder à arriver.

Il s’agit du Courage, qui est déjà commercialisé en Chine sous le nom de Zhiyin depuis quelques mois. Et voilà que le site Car News China nous annonce que ce nouvel arrivant vient tout juste de recevoir la certification WVTA, qui lui permet de pouvoir être vendu en Europe. Cette dernière prouve en fait tout simplement la conformité d’un nouveau modèle aux règles d’homologation en vigueur sur le Vieux Continent. Une fois cette étape passée, la commercialisation peut enfin démarrer.

Crédit : Voyah

La carte bancaire d’exception gratuite* Découvrez enfin une carte bancaire de prestige : la World Elite Mastercard de Fortuneo est conçue pour vous offrir des services adaptés à votre style de vie et toutes vos envies

Le lancement de ce nouveau venu est donc imminent, mais aucune date n’a encore été officialisée pour le moment. Quoi qu’il en soit, son style ne devrait pas vraiment changer par rapport à la version chinoise présentée au mois d’août dernier. Nous devrions retrouver une face avant conçue pour optimiser le Cx (coefficient de traînée), bien que ce dernier n’ait pas été annoncé. La calandre est alors pleine et complétée par des optiques à LED. On note la présence de jantes aéro, afin d’améliorer l’autonomie.

De profil, la silhouette est assez massive, même si la ligne de toit est légèrement inclinée pour rendre l’ensemble plus dynamique visuellement. La voiture chasse directement sur les terres de la Tesla Model Y et mesure 4,73 mètres de long pour 1,90 mètre de large et 1,64 mètre de haut. À bord, la présentation semble reprise de son rival, mais il a au moins le droit à un combiné d’instrumentation de 6 pouces. Il est associé à un écran tactile de 15,05 pouces, qui devrait embarquer le système d’info-divertissement Huawei Smart Cockpit.

Une autonomie incroyable

Celui-ci est complété par un affichage tête-haute de 29 pouces tandis que le volume de coffre est annoncé à 527 litres, pour un empattement généreux de 2,90 mètres. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c’est avant tout ce qui se cache sous le capot de ce nouveau Voyah Courage. Ce dernier se décline en trois versions à deux ou quatre roues motrices, avec des puissances comprises entre 292 et 435 chevaux pour la plus performante. Le SUV électrique le droit à deux batteries LFP (lithium – fer – phosphate) et NMC (nickel- manganèse – cobalt) de 77 et 109 kWh.

De quoi afficher une autonomie maximale de 901 kilomètres, mais attention, car cela s’entend selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne plutôt environ 800 kilomètres WLTP. Ce qui reste tout de même supérieur aux 600 kilomètres de son rival américain.

Pour le moment, en Norvège, seule la version 77 kWh est vendue, avec une autonomie WLTP annoncée à 470 km en version transmission intégrale. Il n’est pas encore certain que la grande batterie de 109 kWh soit proposée en Europe.

Son architecture 800 volts lui permet de récupérer 515 kilomètres d’autonomie en 15 minutes (soit une recharge 10 à 70 %).

Crédit : Voyah

Mais la grande inconnue reste désormais le prix de ce Voyah Courage, qui démarre à partir de 179 900 yuans en Chine, soit environ 23 713 euros. Sauf que le SUV électrique va devoir subir les droits de douane en hausse, ce qui risque d’avoir un impact direct sur ses tarifs, à la manière de ce qui arrive à Nio.