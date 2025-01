Ultra-domination de la Chine, nécessité du maintien des aides à l’achat : voici ce qu’il faut retenir des ventes de voitures électriques en 2024

Si les ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables ont connu une baisse en Europe en 2024, les chiffres au niveau mondial sont d’un tout autre registre : l’augmentation est de 25 % par rapport à 2023. Une situation largement propulsée par la Chine, et soutenue par les incitations gouvernementales.

Source : BYD

2024 fut une année compliqué en France et en Europe dans le domaine des NEV (New Energy Vehicles), ce terme-chapeau regroupant les voitures électriques et hybrides rechargeables. Les ventes sont en effet en baisse en baisse par rapport à 2023 : – 3,2 % en France, – 3 % en Europe.

Une histoire tout autre au niveau mondial, comme le rapporte le cabinet de conseil Rho Motion. En effet, les ventes globales de ces NEV ont augmenté de 25 % entre 2023 et 2024 ! Une sacrée augmentation, largement tiré par la Chine, et qui prouve les bénéfices des incitations.

Un marché ultra-dominé par la Chine

Sur un marché total de 17,1 millions de voitures électriques & PHEV immatriculées en 2024, 11 millions le furent uniquement en Chine – c’est 64 % du marché mondial, et une augmentation spectaculaire de 40 % par rapport à 2023.

Une progression largement poussée par la percée des hybrides rechargeables et des voitures à prolongateur d’autonomie (comme le récent Leapmotor C10 REEV, qui arrive en France), qui ont connu une augmentation des ventes de 81 % en un an. Les voitures 100 % électriques se sont « contentées » d’une hausse de 19 %. Notons l’écrasante domination de BYD, qui détient 1/3 du marché à lui seul.

Leapmotor C10 // Source : Leapmotor

Autre marché en hausse : les États-Unis et le Canada, qui terminent l’année avec une progression de 9 % par rapport à 2023 et 1,8 million de voitures électriques immatriculées. Le reste du monde se partage 1,3 million de voitures « branchables », ici aussi une hausse de 27 % en un an.

Reste le cas de l’Europe (Royaume-Uni inclus), qui devient le seul marché en baisse en 2024 sur le secteur : avec 3,0 millions d’immatriculations, le marché reste le deuxième plus gros mondial, mais baisse de 3 % par rapport à 2023.

Des aides encore incontournables

Des résultats que Charles Lester, data manager de Rho Motion, analyse : « Ce qui est clair, c’est que la carotte et le bâton des gouvernements fonctionnent. En Amérique du Nord, la croissance de 9 % peut être attribuée en grande partie aux subventions aux consommateurs et au Royaume-Uni, le mandat ZEV a fortement incité les fabricants à promouvoir leurs voitures à faibles émissions ».

Renault 5 E-Tech

Notons également l’immense succès de la prime à la casse en Chine, dont le montant fut doublé en juillet 2024, et qui est reconduit pour 2025 – à l’inverse de la prime à la conversion française, tout bonnement supprimée cette année.

Les effets des incitations gouvernementales se ressentent également… lorsque ces dernières disparaissent. La preuve en Allemagne, qui a vu ses ventes s’effondrer de 27 %. La prudence est aussi de mise aux États-Unis, puisque Donald Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier 2025, a annoncé vouloir supprimer les aides pour l’achat d’une voiture électrique – qui peut monter jusqu’à 7 500 dollars actuellement.