Officialisé en décembre 2024, le nouveau Leapmotor C10 doté d’un prolongateur d’autonomie a fait ses premiers pas au Salon de Bruxelles. Cette voiture électrique chinoise, qui promet plus de 950 kilomètres d’autonomie grâce à un petit moteur essence, vient de dévoiler son prix en France, sous la barre des 40 000 euros.

Leapmotor C10 // Source : Leapmotor

Les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance en Europe, ce qui ne plaît pas du tout à Bruxelles. Cependant, malgré les tentatives de leur mettre des bâtons dans les roues, ces marques continuent d’affluer chez nous, et ce même si le succès est souvent relatif – excepté MG. Mais connaissez-vous aussi Leapmotor ?

Une autonomie généreuse

Il s’agit d’une marque originaire de l’Empire du Milieu, qui a vu le jour en 2015 et qui était distribuée depuis quelques années en France par l’importateur SN Diffusion. Puis le groupe Stellantis a décidé d’investir dans ce jeune constructeur et de le prendre dans son giron, se chargeant de l’importer sur notre territoire. Outre la petite T03 que nous avions pu essayer, la firme dispose dès aujourd’hui une seconde voiture électrique : le C10.

Il s’agit d’un SUV électrique familial, rivalisant notamment avec les Tesla Model Y et autres Renault Scénic E-Tech. Et voilà que celui-ci se décline désormais dans une nouvelle version. Cette dernière avait été présentée en fin d’année dernière, et se caractérise par la présence d’un prolongateur d’autonomie sous son capot. De quoi lui permettre de parcourir jusqu’à 950 kilomètres en une seule charge. C’est ensuite au salon de Bruxelles, qui se déroule en ce moment, que le public a pu l’approcher pour la première fois.

Leapmotor C10 // Source : Leapmotor

À cette occasion, le groupe Stellantis vient d’annoncer le prix de cette nouvelle déclinaison, à travers un communiqué tout juste publié. Ainsi, le SUV, connu sous le nom de C10 REEV (pour « Range Extender Electric Vehicle »), démarre à partir de 37 400 euros en France. Pour mémoire, la version 100 % électrique démarre à 36 400 euros. Les commandes ouvriront à partir du 20 janvier prochain, tandis que les premières livraisons sont quant à elles prévues pour le mois d’avril. Une version qui pourrait plaire grâce à son alléchant rapport prix/prestation, surtout par rapport à la Model Y tout juste restylée.

Pour mémoire, le SUV américain est actuellement affiché à partir de 44 990 euros en France, dans son ancienne version pour le moment. Néanmoins, il faut se rappeler que celui-ci a le droit au bonus écologique, dont le montant est compris entre 2 et 4 000 euros en fonction du revenu fiscal de référence des clients. Ce qui fait qu’il démarre entre 40 990 et 42 990 euros. De son côté, le Leapmotor C10 REEV n’aura pas le droit à l’aide du gouvernement en raison de sa fabrication en Chine.

Un SUV polyvalent

Le nouveau Leapmotor C10 REEV est uniquement propulsé par son moteur électrique de 215 chevaux, associé à une batterie affichant une capacité de seulement 28,4 kWh. Ainsi, celle-ci promet une autonomie contenue de 145 kilomètres selon le cycle WLTP. Mais alors, comment le SUV atteint-il les 950 kilomètres promis ? Tout simplement à l’aide de son moteur thermique 1,5L essence, dont les caractéristiques détaillées n’ont pas été communiquées. Celui-ci n’est pas relié aux roues, il sert en fait uniquement de générateur pour remplir la batterie quand il y en a besoin.

Selon le communiqué, ce dispositif permet à ce nouvel arrivant d’afficher des émissions de CO2 sous la barre des 10 g/km, et donc d’échapper au malus écologique. La recharge s’effectue via une prise CSS à une puissance maximale de 65 kW, et selon Leapmotor, il sera possible de récupérer « la moitié de son autonomie électrique en seulement 18 minutes ». Peut mieux faire sur ce point. Les arrêts aux stations-essence seront bien plus rapides.

Leapmotor C10 // Source : Leapmotor

Le SUV électrique ne change pas de style en fonction de la version, et il mesure toujours 4,74 mètres de long. À bord, nous retrouvons un grand écran tactile de 14,6 pouces, associé à un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces. À noter également que ce nouvel arrivant sur le marché a le droit à un planificateur d’itinéraire intégré, comme nous l’avions testé dans notre essai détaillé.