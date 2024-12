Leapmotor, la marque chinoise associée à Stellantis (groupe de Peugeot, Citroën ou Fiat), va présenter début janvier une version dite « à prolongateur » de son SUV C10, qui reçoit un moteur thermique pour promettre 950 km d’autonomie cumulée. On vous explique les détails de cette voiture électrique pas comme les autres.

Leapmotor C10 // Source : Leapmotor

Après une timide incursion sur le marché français par un importateur indépendant, le chinois Leapmotor revient par la grande porte suite à sa coentreprise avec Stellantis (groupe, entre autres, de Peugeot, Citroën, Fiat ou Jeep).

Après avoir lancé deux voitures électriques, la petite T03 et le SUV C10, la marque vient d’annoncer dans un communiqué la présentation début janvier d’une version dite « à prolongateur d’autonomie » (ou REEV) de son C10, de quoi annoncer une autonomie dépassant les 950 km.

Un focus sur cette technologie

REEV, ça veut dire Range Extender Electric Vehicle (voiture électrique à prolongateur d’autonomie, en bon français). Très concrètement, ce C10 « REEV » continue d’être uniquement propulsé par son moteur électrique de 215 ch (158 kW), alimenté par une batterie de 28,4 kWh. De quoi promettre une autonomie de 145 km selon le cycle WLTP.

Leapmotor C10 // Source : Leapmotor

Voilà qui est bien peu pour un SUV familial de 4,74 m, mais pas de panique : cette batterie sera rechargée par un moteur thermique lorsque la batterie sera vide. Ce dernier fonctionne exclusivement comme générateur, créant de l’électricité pour la batterie, et n’est pas relié aux roues.

Grâce à lui, Leapmotor annonce une autonomie totale « dépassant les 950 km », tout en permettant des recharges rapides. Celle du réservoir d’essence ne prendra que quelques minutes, tandis qu’une prise CCS permettra de regagner « la moitié de son autonomie électrique en seulement 18 minutes » via une puissance maximale de 65 kW – peu concurrentiel, donc.

Une technologie prisée en Chine, bientôt en Europe

Notons que cette technologie est en vogue en Chine : Xpeng, également présent en France depuis peu, vient d’ailleurs de céder à cette technologie ; Xiaomi devrait également suivre avec un prochain modèle. Nissan, enfin, l’utilise déjà, mais sur des voitures non rechargeables, où l’autonomie en tout électrique ne dépassera pas quelques kilomètres.

Leapmotor C10 // Source : Leapmotor

Problème de taille : ces voitures électriques à prolongateur sont considérées par l’administration européenne comme des voitures électriques « tout court », et sont donc assujetties aux nouveaux frais de douane sur les voitures électriques produites en Chine. Et comme le Leapmotor C10 est importé, à l’inverse de la T03, cela pourrait donc le rendre moins intéressant économiquement.

Si Leapmotor ne communique d’ailleurs pas sur un quelconque tarif de ce C10 REEV, la version 100 % électrique est disponible en France à partir de 36 400 euros. Nous en saurons peut-être plus au Salon de Bruxelles, qui ouvre ses portes le 10 janvier 2025, où ce C10 à prolongateur sera officiellement présenté.