L’insolente domination du géant chinois CATL sur les batteries de voitures électriques

Avec plus de 45 % de parts de marché, le géant chinois CATL domine largement ses rivaux sur la conception de batteries pour les voitures électriques. La firme s’est notamment spécialisée dans la chimie LFP, qui monte de plus en plus en puissance.

CATL Qilin 3.0

Les entreprises chinoises sont de plus en plus puissantes et prennent toujours plus d’importance sur le marché mondial. C’est tout particulièrement le cas dans le domaine de la voiture électrique, puisque les constructeurs venus de l’Empire du Milieu affiche une ascension totalement incroyable.

CATL sur la première marche

Là où la Chine cartonne aussi, c’est dans le domaine des batteries. Ainsi, selon un récent graphique publié par le site spécialisé CNEVPost, on voit que l’Empire du Milieu a fortement fait grimper sa capacité de production d’accumulateurs, avec un total de 65,4 GWh en 2024, ce qui correspond à une augmentation de 57,3 % par rapport à 2023. Quelles sont les entreprises qui dominent ce marché ? En première place, trône le géant chinois CATL.

Fondée en 2011, la firme dont le nom est en fait l’acronyme de « Contemporary Amperex Technology » est actuellement le numéro 1 dans le domaine, avec une part de marché de 45,48 % en décembre dernier. Elle domine très largement son rival numéro 1, BYD (23,19%) et CALB (5,57%). Les autres, qui sont quasiment inconnus dans nos contrées, se partagent ensuite le reste du marché. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci se développe à vitesse grand V.

Crédit : CNEVPost

Selon un autre graphique, la production mensuelle de batteries ne cesse de grimper dans l’Empire du Milieu. Pour rappel, elle était située sous la barre des 10 GWh en janvier 2020 et depuis, elle n’a jamais cessé d’augmenter, hormis pendant de courtes périodes. Et cela, on le doit notamment à l’essor de la chimie LFP (lithium – fer – phosphate), qui se développe de plus en plus. En effet, la production de batteries faisant appel à cette technologie a atteint les 409 GWh en 2024, ce qui représente actuellement 74,6 % du marché.

Ce chiffre représente une hausse de 56,7 % par rapport à l’année dernière. A titre de comparaison, la production de batteries ternaires, utilisant la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt) a représenté 139 GWh, soit une PdM de 25,3 % et une hausse plus mesurée de 10,2 % en un an. C’est une fois encore CATL qui domine ce marché du LFP, avec une PdM de 45,08 %. Son rival BYD se retrouve de son côté sur la 2e marche du podium, alors qu’il équipe toutes ses voitures électriques avec sa batterie Blade LFP.

Une nouvelle stratégie

Pour rappel, BYD est actuellement le 2e plus grand vendeur de véhicules électriques dans le monde derrière Tesla.

Depuis quelques années, l’accent est mis sur la chimie LFP, au détriment du NMC (nickel – manganèse – cobalt). Et cela notamment en raison du fait que la première soit nettement moins chère à produire, et ce tandis que le coût du lithium continue de chuter. Une stratégie qui contribue donc à rendre les voitures électriques plus accessibles, sans que les constructeurs n’aient à rogner sur leurs marges.

Ce changement de cap a aussi un impact sur le marché européen, alors que de nombreux constructeurs se tournent vers cette technologie. C’est notamment le cas du groupe Stellantis, qui a fait le choix d’équiper certaines de ses voitures de cette chimie, dont la Citroën ë-C3 ou encore les Peugeot e-3008 et e-5008. Cependant, cela ne se fait pas sans obstacle, car la firme tricolore ACC, née de l’alliance du groupe avec TotalEnergies traverse de grosses difficultés pour produire massivement des cellules made in France. Même chose pour le suédois Northvolt, au bord de la faillite.

Désormais, les marques européennes veulent réduire leur dépendance à la Chine, tandis que les entreprises chinoises veulent se développer sur le Vieux Continent. C’est ainsi que Stellantis a signé un accord avec CATL pour produire des batteries LFP en Espagne, afin de répondre à la demande grandissante. Et surtout de pallier aux lacunes d’ACC, au risque de faire une croix sur la production française. Cette dernière a déjà dû interrompre ses projets de site de fabrication en Allemagne et en Italie à cause de ses difficultés.