Voici les premières images de la Kia EV2, la voiture électrique abordable qui vise la R5 électrique de Renault

Kia veut faire trembler la Renault 5 E-Tech et prépare son offensive avec le lancement de sa nouvelle EV2. La petite voiture électrique abordable sera officiellement dévoilée à la fin du mois de février. Voilà ce que l’on sait déjà.

Teaser Kia EV2 / Crédit : Kia

Si les voitures électriques coûtent toujours plus cher que les autos thermiques, l’écart se réduit progressivement. Et cela devrait encore se poursuivre, alors que les constructeurs se lancent tous sur le marché des modèles particulièrement abordables. On pense bien évidemment à la Renault 5 E-Tech, qui se décline en une version sous les 25 000 euros, mais pas seulement.

Une nouvelle concurrente

En effet, la concurrence devient de plus en plus rude, car toutes les marques veulent avoir leur part du gâteau. Outre la Citroën ë-C3, les clients peuvent aussi jeter leur dévolu sur le Hyundai Inster et la nouvelle Fiat Grande Panda, sans oublier l’Opel Frontera. Et ce n’est pas tout, car Volkswagen prépare son ID.1 tandis que Renault travaille sur une Twingo qui partagera ses dessous avec la future Nissan Pixo. Bref, le marché est en pleine effervescence, et ce n’est pas prêt de s’arrêter.

Teaser Kia EV2 / Crédit : Kia

Car voilà qu’une autre marque va se lancer à son tour. Il s’agit de Kia, qui a récemment lancé son petit SUV EV3, que nous avions pu essayer. Et désormais, la firme coréenne prépare l’arrivée d’une inédite citadine électrique, connue sous le nom d’EV2. Cette dernière est annoncée depuis la fin de l’année 2023, mais voilà qu’elle démarre officiellement sa campagne de teasing. Kia vien de publier un communiqué avec quelques images, mais pas seulement.

En effet, le constructeur basé à Séoul nous donne aussi une date pour la révélation de cette nouvelle voiture, qui prendra la forme d’un concept-car. Le rendez-vous est donc donné le 27 février prochain, à l’occasion d’une grande conférence durant laquelle la firme annoncera sa stratégie pour ses voitures électriques et dévoilera d’autres modèles (Kia EV4 et PV5). Mais alors, que sait-on déjà sur cette future Kia EV2, qui aura fort à faire dans un segment particulièrement concurrentiel ? À vrai dire, pas grand-chose pour le moment.

Teaser Kia PV5 / Crédit : Kia

La citadine électrique jouera le rôle d’entrée de gamme pour la firme, en totale opposition avec le véritable mastodonte qu’est l’EV9 que nous avions aussi pu essayer. Les dimensions de la citadine n’ont quant à elles pas encore été dévoilées, mais elles devraient être particulièrement compactes. Côté style, la voiture affiche des lignes très anguleuses, et pourraient adopter quelques éléments rappelant l’univers des SUV. Parmi eux, des protections de carrosserie et peut-être une garde au sol légèrement surélevée.

Une cousine de l’Inster ?

Pour le moment, rien n’a encore été dit ni montré sur le poste de conduite de cette nouvelle arrivante. En toute logique, nous devrions retrouver au moins un écran tactile compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, tandis que l’habitabilité devrait être assez réduite. Le volume de coffre ou encore l’empattement n’ont pas été confirmés par le constructeur, qui demeure assez peu loquace sur le sujet. On sait en revanche que la Kia EV2 reposera sur la plateforme eK, et que la firme présentera la nouvelle PBV (Platform Beyond Vehicule).

Teaser Kia EV4 / Crédit : Kia

Comme nous l’expliquions dans un précédent article, la citadine électrique pourrait logiquement reprendre la fiche technique de la Hyundai Inster. Ainsi, elle aura le droit à des batteries LFP (lithium – fer – phosphate) de 42 et 47 kWh. De quoi afficher une autonomie comprise entre 327 et 370 kilomètres selon le cycle WLTP. La voiture se déclinerait en deux niveaux de puissance, avec 97 et 115 chevaux, mais cela reste encore à confirmer un peu plus tard.

Teaser Kia EV2 / Crédit : Kia

La nouvelle EV2 devrait être produite en Slovaquie, avec des livraisons prévue à partir de 2026. La petite auto sera en toute logique éligible au bonus écologique, actuellement compris entre 2 000 et 4 000 euros. En parallèle, Kia continue le développement de son EV4, qui sera également dévoilée le 27 février prochain. Cette dernière prendra la forme d’une berline électrique qui chassera sur les terres de la Tesla Model 3.