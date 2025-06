Panne SFR : plusieurs heures de chaos télécoms, voici ce que l’on sait ce soir

Six heures de panne et toujours aucune solution : SFR traverse la crise technique la plus grave de son histoire.

SFR vit une journée historique, et pas dans le bon sens. Depuis près de 13 heures, le réseau mobile de SFR et ses filiales connaît une panne d’ampleur nationale qui prive des millions d’utilisateurs de connexion.

À 19 heures, six heures après le début de l’incident, la situation demeure critique sur l’ensemble du territoire français.

Jamais une panne de cette ampleur et de cette durée n’avait frappé un réseau en France.

Une panne d’une ampleur inédite qui défie tous les précédents

L’incident technique touche non seulement les 22 millions d’abonnés SFR et Red by SFR, mobile et fibre, mais également tous les opérateurs virtuels utilisant le réseau de l’opérateur au carré rouge. Prixtel, Syma Mobile, La Poste Mobile ou encore YouPrice voient leurs services complètement interrompus, étendant la crise à plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs supplémentaires.

Face à cette crise majeure, SFR peine à rassurer ses abonnés. Le dernier communiqué de l’opérateur, obtenu dans l’après-midi, reste particulièrement flou sur les perspectives de résolution : « Les dysfonctionnements rencontrés depuis ce midi sur notre réseau mobile se traduisent par des déconnexions aléatoires pour nos clients sur tout le territoire. »

L’entreprise reconnaît avoir « mené cet après-midi plusieurs opérations en simultané sur nos équipements de cœur de réseau qui ont permis de rétablir une partie des services« , mais cette formulation suggère que les interventions techniques n’ont apporté qu’une amélioration partielle. Plus préoccupant, SFR ne fournit aucun calendrier précis, se contentant d’espérer « un retour à la normale pour l’ensemble de nos clients dans la soirée« .

