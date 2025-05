Les analystes ne l’avaient pas vu venir et c’était sous-estimer les capacités des opérateurs mobiles à rivaliser à plus long terme avec leurs concurrents. Ce mois de mai, les prix des forfaits mobiles ont franchi un nouveau palier en chutant sous la moyenne des 10 euros mensuels.

Chaque mois, les comparateurs Ariase et Zone ADSL&Fibre publient leurs baromètres sur les prix des abonnements sur le Fixe et le Mobile. Si on s’attendait début 2025 à une hausse globales des prix, les opérateurs continuent de défier toutes les prévisions en accentuant la concurrence à coups de promotions et de nouvelles stratégies tarifaires. Ce que n’a pas manqué de remarquer le comparateur Ariase.

Le baromètre Ariase sous la barre des 10 € : une première !

En mai 2025, un forfait mobile avec au moins 20 Go d’internet coûte en moyenne 9,84 euros par mois. C’est le constat d’Ariase qui ajoute que ce coût lissé est en baisse de 27,1 % par rapport à l’année dernière, et même de 42,7 % comparé à mai 2023. Surtout, c’est la première fois que le baromètre Ariase descend sous le seuil symbolique des 10 euros mensuels, ce qui représente une fois de plus à quel point la concurrence est dynamique sur le marché des télécoms, et particulièrement sur celui des forfaits mobiles.

À l’exception d’Orange et SFR misant sur des forfaits avec smartphone, tous les opérateurs proposent des forfaits Mobile de 20 Go et plus autour des 6 euros mensuels. Ariase

On a presque le même son de cloche chez Zone ADSL&Fibre qui enregistre également une baisse des prix, bien que moins marquée ici à cause d’une méthodologie différente. Ce baromètre-ci représente le coût moyen des forfaits mobiles de plus de 100 Go lissé sur 36 mois. Ce qui laisse supposer que ce sont surtout les forfaits d’entrée de gamme qui ont été repositionnés ces dernières semaines.

Selon Zone ADSL&Fibre, un forfait mobile revient en moyenne 13,30 euros par mois, un coût inférieur de 10,7 % par rapport à l’année dernière. Par rapport au mois dernier, le coût moyen a baissé de seulement 7 centimes, pas vraiment une révolution.

Contrairement à l’an dernier, où les forfaits mobiles avaient connu une forte baisse à la même période, le marché semble cette année s’être stabilisé. Benjamin Gervais, Fondateur Zone ADSL&Fibre

Le marché des box internet se stabilise

Rien de bien marquant ce mois-ci du côté des box internet. Les prix moyens restent stables (26,36 euros par mois selon Ariase, 37,94 euros par mois selon Zone ADSL&Fibre) et là aussi, ce sont les offres d’entrée de gamme qui ont le mieux profité des repositionnements. On pense notamment aux lancements des offres internet sans TV Freebox Pop S et SFR Starter et à la baisse de prix de la RED Box. De son côté, Bouygues n’a pas touché au prix de sa Pure Fibre mais a échangé le routeur Wi-Fi 6E contre le modèle en Wi-Fi 7.

