La box 5G de Free change tout pour ceux qui veulent internet partout, même en vacances

Avec sa Box 5G, Free s’adresse directement aux foyers non éligibles à la fibre ou ralentis par un ADSL vieillissant. Lancée fin 2024, cette box propose une alternative simple et performante : pas de technicien à prévoir, un débit qui monte jusqu’à 1,5Gb/s, le tout avec du Wi-Fi 7, une première sur le marché. Plus de 260 chaînes TV sont incluses via l’application OQEE. Elle figure aujourd’hui parmi les box 5G les plus attractives selon notre comparateur de box Internet.
Proposée à 29,99 euros par mois la première année (puis 39,99 euros), elle se distingue aussi par son format compact et transportable, idéal pour une résidence secondaire ou en déplacement.
Cette 5G box en bref :
- Jusqu’à 1,5 Gb/s en 5G
- Wi-Fi 7 (bibande)
- Plus de 260 chaînes TV avec OQEE
- Installation instantanée, SIM préinstallée
La Box 5G Free est disponible à 29,99 euros par mois sans engagement sur le réseau de Free.
Une solution rapide à installer, à utiliser partout
La Box 5G Free convient à ceux qui n’ont pas encore accès à la fibre. Mais elle s’adresse aussi aux locataires, aux familles en résidence secondaire ou à toute personne ayant besoin d’une connexion sans contraintes. L’installation est rapide : la box arrive avec sa carte SIM déjà intégrée et fonctionne dès la mise sous tension, sans rendez-vous ni branchement particulier.
Avec un débit allant jusqu’à 1,5Gb/s, elle permet de naviguer à plusieurs sans ralentissement. Visio, streaming 4K, jeux en ligne, transferts de fichiers : tout passe, même en simultané sur plusieurs appareils.
Un bon choix pour ceux qui télétravaillent, consomment beaucoup de contenus ou veulent simplement une connexion rapide en vacances.
Une expérience Wi-Fi et TV premium by OQEE
Première box 5G du marché français à embarquer le Wi-Fi 7 (bi-bande), elle offre une meilleure stabilité du signal, une latence réduite et une capacité de connexion simultanée largement supérieure aux générations précédentes. Ce qui en fait un atout non négligeable pour les logements où les appareils connectés s’accumulent.
La partie TV est gérée via l’application OQEE, compatible avec la Chromecast, AirPlay, smartphone, tablette, etc… et donne accès à plus de 260 chaînes, au replay, à OQEE Ciné et à 100 heures d’enregistrement dans le cloud. Le tout sans décodeur, donc facile à emporter partout.
De plus, l’offre famille permet d’associer jusqu’à 4 forfaits Free illimités à 9,99 euros/mois (au lieu de 19,99 euros). Un bon moyen de faire baisser la facture mobile, tout en profitant d’un service unifié.
Il est toutefois conseillé de vérifier son éligibilité en amont : la box repose sur la couverture 5G du réseau de Free. Une mauvaise réception dans la zone concernée limiterait fortement ses performances. Pour vous aider, l’Arcep mets à jour fréquemment une carte des réseaux.
