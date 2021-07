Oqee : l’application TV de la Freebox Pop arrive sur iOS et Android

Free a publié son application Oqee sur le Play Store et l'App Store, permettant de regarder la télévision depuis un appareil Android, un iPhone ou un iPad.

Il y a un an, en juillet 2020, Free lançait sa dernière box en date, la Freebox Pop. Il s’agissait alors pour l’opérateur de proposer une box sous Android TV, mais avec une application permettant de profiter de toutes les chaînes Free. Cette application, baptisée Oqee, est désormais proposée également sur les appareils Android, sur iPhone ainsi que sur iPad.

Free a en effet annoncé ce mardi dans un communiqué la mise à disposition de son application Oqee sur le Google Play Store ainsi que sur l’App Store d’Apple. De quoi permettre aux abonnés aux abonnés Freebox Pop ou Freebox Delta de profiter des fonctionnalités de leur box même en déplacement, y compris si leur réseau mobile est différent de celui de Free. Par exemple, en profitant d’un abonnement Freebox delta, on a tout de même pu utiliser l’application Oqee sur iPhone en passant par le réseau mobile d’Orange.

Plus de 220 chaînes accessibles sur smartphone

Sur Freebox Pop, c’est l’application Oqee qui va permettre de profiter de toutes les fonctions essentielles de la box, notamment pour regarder la télévision, pour enregistrer des programmes ou pour mettre en avant certaines émissions que vous avez l’habitude de regarder. Logiquement, ces mêmes fonctionnalités sont proposées sur les versions smartphone et tablette de l’application. « Avec OQEE by Free, les abonnés Freebox Pop et Delta peuvent profiter sur leurs terminaux mobiles de plus de 550 chaînes TV en direct dont plus de 220 incluses (280 incluses pour les abonnés Freebox Delta) et de nombreuses chaînes Replay incluses, ainsi que des fonctions avancées. Jusqu’à 5 connexions simultanées sont possibles », indique Free dans son communiqué.

Parmi les fonctions avancées, on peut citer le replay, mais aussi la mise en pause d’un programme en direct, le retour au début du programme, l’enregistrement ou les profils personnalisés.

OQEE by Free Télécharger OQEE by Free gratuitement APK

Pour profiter de l’application Oqee, il suffit de la télécharger sur l’App Store ou le Google Play Store, puis de se connecter à l’aide de ses identifiants Free. Il devient alors possible de regarder la télévision en mobilité, y compris sur le réseau mobile d’un autre opérateur.

Pour rappel, l’application Oqee de Free est également disponible avec l’Apple TV 4K, mais aussi sur les téléviseurs connectés Samsung depuis mars dernier.