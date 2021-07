Free propose l’Apple TV 4K à moitié prix avec l’application Oqee pour accéder aux chaines TV

Free vient d'annoncer l'arrivée de l'Apple TV 4K avec ses offres Delta et Pop. Via un abonnement de 2 euros/mois, les abonnés Freebox pourront profiter de leurs chaines TV grâce au portage de l'application Oqee.

1 an après l’annonce de la Freebox Pop, une box Android TV équipée de l’application Oqee, Free annonce l’Apple TV 4K pour ses abonnés.

L’Apple TV 4K sera donc proposée sous la forme d’un abonnement de 2 euros/mois pendant 48 mois, soit 96 euros seulement. Pour rappel, l’Apple TV 4K est vendue à 199 euros. Les abonnés de Free recevant l’Apple TV 4K bénéficient également d’un accès gratuit de 3 mois à Apple TV+.

Oqee sur tvOS

De plus, Free a porté son application Android Oqee sur l’Apple TV. Elle sera pré-installée et donnera accès à toutes les chaines TV des bouquets ainsi qu’au replay et à des fonctions comme le start-over , l’enregistrement, le contrôle du direct ou encore la reprise de lecture. Apple annonce également que son application Oqee sera disponible sur iPhone et iPad pour les abonnés Free.

Free ne précise pas la qualité des flux vidéo proposés, HD, Full HD ou 4K. Pour rappell, Oqee by Free donne accès à plus de 550 chaînes TV en direct dont plus de 220 incluses (280 chaînes incluses pour les abonnés Freebox Delta).

Pour rappel, l’Apple TV 4K a été renouvelée cette année avec une toute nouvelle télécommande.