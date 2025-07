Les soldes d’été avec 100 euros en poche : voici les meilleures offres pour se faire plaisir sans crever son budget

Le Prime Day d’Amazon a pris fin, mais les soldes d’été continuent. Jusqu’au 22 juillet, les e-commerçants français font chuter les prix, parfois jusqu’à vendre à perte, sur une immense sélection de produits Tech. Pour les petits budgets, nous avons prévu ce guide des offres à moins de 100 euros.

Les soldes d’été s’apprêtent à entrer dans leur troisième démarque. S’il vous reste encore du budget à dépenser pour vous ne savez trop quoi, nous vous avons préparé cette sélection des meilleurs bons plans à moins de 100 euros. Vous y trouverez peut-être la perle rare sans vous y attendre.

Les meilleurs bons plans à moins de 100 euros des soldes d’été 2025

Kit sécurité maison TP-Link Tapo

Pouvoir surveiller son domicile et être alerté instantanément en cas de mouvement suspect autour ou, pire, d’intrusion, une caméra est toujours plus rassurant au quotidien. Si vous n’êtes pas encore équipé, vous pourriez par exemple miser sur le pack TP-Link comprenant une caméra de surveillance 2K panoramique, des détecteurs de mouvements et d’ouverture de portes ainsi qu’un hub qui synchronise tout.

Les points forts du kit sécurité TP-Link Tapo

Une caméra qui filme en 2K QHD avec un champ de vision à 360°

Un détecteur de mouvements et un détecteur d’ouverture/de fermeture de portes et fenêtres

Un hub de connexion pour profiter d’une longue portée

Au lieu de 149,90 euros, le kit sécurité maison TP-Link Tapo est aujourd’hui disponible en promotion à 59,90 euros sur Darty.

Si vous avez déjà la plupart de ces équipements et que vous recherchez un kit moins complet, il y a ce pack Arlo Essential avec deux caméras de surveillance, l’une intérieure et l’autre extérieure. Au lieu de 159,99 euros, il est possible de l’obtenir pour 79,99 euros sur Boulanger.

Thomson Streaming Box Plus 270

Dévoilée en 2025, la Thomson Streaming Box Plus 270 est une box avec Google TV qui se démarque de bien des concurrents grâce à ses microphones intégrés lui permettant de recevoir des requêtes vocales. Pratique pour ne plus avoir à chercher pendant des heures sa télécommande pour changer de chaîne.

Les points forts du Thomson Streaming Box Plus 270

Des micros certifiés par Google

Google TV

La compatibilité avec les formats Dolby Vision et Dolby Atmos

Au lieu de 129 euros, le Thomson Streaming Box Plus 270 est aujourd’hui disponible en promotion à 69,90 euros sur Amazon.

Microsoft Xbox Elite Series 2 Core

Si vous jouez sur Xbox Series, vous avez forcément une manette qui va avec. Basique, elle n’en reste pas moins ergonomique et a l’avantage d’être compatible sur PC et appareils Android. Mais il existe des versions plus avancées de cette manette : la Xbox Elite Series 2, qui est la déclinaison ultime, et la Xbox Elite Series 2 Core qui se situe à mi-chemin entre les deux. Quelques concessions sur la fiche technique, mais une prise en main toujours aussi agréable et des options de personnalisation poussées pour optimiser l’expérience de jeu.

Les points forts de la Microsoft Elite Series 2 Core

La course des gâchettes est modifiable

L’autonomie qui frôle les 40 h sans recharge

Le grip amélioré pensé pour le jeu intensif

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Au lieu de 149,99 euros, la Microsoft Elite Series 2 Core est aujourd’hui disponible en promotion à 99,99 euros sur la Fnac.

DJI Mic 2

DJI est une marque plutôt connue pour ses drones, quelques actions cams et ses gimbals, ou stabilisateurs. La marque rajoute une corde à son arc en proposant un micro, le DJI Mic 2, qui se décline en plusieurs versions. Ici, un émetteur autonome qui vient sublimer les voix enregistrées. Pour les vlogs, les interviews, les podcasts et les vidéos en tout genre, c’est un gage de qualité qui montre à votre audience que vous êtes on ne peut plus sérieux.

Les points forts du DJI Mic 2

Une qualité audio pro avec un enregistrement 32 bits

Autonomie, il fonctionne sans récepteur ni connexion

La fixation magnétique fait qu’il est discret et la pose est rapide

Au lieu de 99 euros, le DJI Mic 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 69 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Buds FE

La gamme FE de Samsung est connu pour offrir un produit efficace à prix contenu. C’est le cas des Galaxy Buds FE, des true wireless accessible, permettant une expérience audio de bonne tenue et un confort à toute épreuve. Si vous êtes à la recherche d’écouteurs sans fil avec un bon rapport qualité/prix, avec la présence de l’ANC et d’un confort optimal, ils sont un bon choix.

Les points forts des Samsung Galaxy Buds FE

Des écouteurs très confortables et légers

La réduction de bruit active présente

Une belle autonomie

Au lieu de 99,99 euros, les Samsung Galaxy Buds FE sont aujourd’hui disponibles en promotion à 69,99 euros sur la Fnac ainsi que chez Darty.

Anker Soundcore Motion 100

Pas toujours facile de profiter de sa musique lorsqu’on est à l’extérieur. Surtout que ça peut être risqué pour son matos de le mettre à côté d’une piscine. C’est pourquoi des constructeurs ont mis au point des enceintes à la fois compactes, pour être facilement transportables, et résistantes, pour encaisser d’éventuelles gouttes ou poussières, comme avec la Soundcore Motion 100 d’Anker. Une enceinte qui, sous ses airs de Minimoy, possède de solides arguments.

Les points forts de l’Anker Soundcore Motion 100

Une autonomie allant jusqu’à 12 heures

Une conception compacte et résistante à l’eau (IPX7)

Puissance et qualité sonore (certificats LDAC et Hi-Res Audio)

Au lieu de 59,99 euros, l’Anker Soundcore Motion 100 est aujourd’hui disponible en promotion à 39,99 euros sur Amazon.

Hori Split Pad Pro

Jouer sur Switch en mode portable, c’est pratique… mais souvent inconfortable sur la durée. C’est là que la Hori Split Pad Pro entre en scène : deux grosses poignées ergonomiques pour une prise en main digne d’une manette de salon. Avec ses sticks analogiques précis et ses gâchettes réactives, elle rend les longues sessions de Zelda ou de Mario Kart infiniment plus agréables.

Les points forts de la Hori Split Pad Pro

Confort maximal grâce aux poignées taille manette

Sticks et boutons précis, dignes d’une manette pro

Licence officielle Nintendo pour une compatibilité sans faille

Au lieu de 49,99 euros, la Hori Split Pad Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 34,99 euros sur Amazon.

8Bitdo Ultimate 2

Sur PC, jouer au clavier et à la souris n’est pas idéal pour tous les titres. Et sur un smartphone Android, l’écran tactile montre vite ses limites. D’où l’intérêt d’investir dans une bonne manette de jeu Bluetooth compatible Windows et Android, à l’image de la 8BitDo Ultimate 2 Wireless.

Les points forts de la 8Bitdo Ultimate 2

Compatible Windows et Android

La technologie 8Speed ultra-rapide

Des gâchettes polyvalentes et des sticks TMR précis

Au lieu de 59,99 euros, la 8Bitdo Ultimate 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 44,61 euros sur Amazon.

Xiaomi Smart Camera C400

Si vous souhaitez partir en vacances cet été l’esprit tranquille, on vous conseille fortement d’installer une caméra de surveillance connectée qui vous permettra de garder un œil sur votre cocon à tout moment. Parmi les nombreuses références que l’on trouve sur le marché, figure notamment la Xiaomi Smart Camera C400. Un modèle discret, bourré de fonctionnalités et surtout pas cher.

Les points forts de la Xiaomi Smart Camera C400

Un format mini

Des images en 2,5K

La détection de personnes grâce à l’IA

Au lieu de 49,99 euros, la Xiaomi Smart Camera C400 est aujourd’hui disponible en promotion à 44,99 euros sur Cdiscount.

Envie d’un modèle moins cher ? La Xiaomi Smart Camera C200 est elle aussi en promotion chez le même marchand. Au lieu de 39,99 euros, on la retrouve à 29,99 euros.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Soldes d’été 2025

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.