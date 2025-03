La Thomson Streaming Box Plus 270W : l’assistant vocal mains libres qui rend votre TV connecté

La marque Thomson vient d’annoncer l’enrichissement de son catalogue avec un nouveau boîtier multimédia qui promet de transformer l’interaction avec votre téléviseur. La Streaming Box Plus 270W veut se démarquer grâce à sa fonctionnalité de commande vocale mains libres, sans oublier les contenus de Google TV.

Thomson Streaming Box Plus 270W // Source : Thomson

Fini le temps où il fallait chercher la télécommande pour changer de chaîne ou lancer un film. La Thomson Streaming Box Plus 270W intègre des microphones avancés certifiés par Google qui captent votre voix avec précision. Il suffit de prononcer « Hey Google » pour que l’assistant vocal se mette en marche et exécute vos demandes.

D’après la marque, cette fonctionnalité va bien au-delà du simple contrôle télévisuel. Vous pouvez demander la météo du jour, consulter votre agenda ou même contrôler vos appareils connectés compatibles avec l’écosystème Google Home. Cette intégration transforme le boîtier en véritable centre de contrôle pour la maison intelligente.

La box se présente dans un élégant boîtier blanc qui s’intègre discrètement dans n’importe quel salon.

Un univers de contenu à portée de voix

La Thomson Streaming Box Plus 270W fonctionne sous Google TV, une interface qui centralise le contenu de différentes plateformes de streaming. Selon Thomson, l’appareil donne accès à plus de 400 000 films, émissions et séries, regroupés sur un seul écran pour faciliter la recherche. Les principales applications de streaming vidéo sont naturellement présentes : Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal et bien d’autres. En outre, la fonction Google Cast permet également de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette directement sur le téléviseur, élargissant encore les possibilités d’utilisation.

Thomson Streaming Box Plus 270W // Source : Thomson

Face à des concurrents comme l’Apple TV 4K, le Fire TV Stick d’Amazon ou le Strong Leap-Neve, par exemple, la Streaming Box Plus 270W veut se démarquer grâce à sa commande vocale mains libres native, une fonctionnalité que les autres appareils n’offrent pas de manière aussi intégrée.

Des performances techniques intéressantes

Pour assurer une expérience utilisateur fluide, Thomson a doté sa box d’un processeur quadcore associé à 3 Go de RAM. Cette configuration veut ainsi garantir une navigation rapide dans les menus et un chargement sans latence des applications, même les plus gourmandes en ressources. En termes de connectivité, notez la présence d’un port HDMI, d’un port USB 3.0, d’une prise Ethernet et du Wi-Fi 6.

Les amateurs de cinéma à domicile apprécieront la compatibilité avec les formats Dolby Vision et Dolby Atmos, qui offrent respectivement une qualité d’image HDR avancée et un son immersif. La résolution 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels) permet de profiter pleinement des contenus haute définition proposés par les plateformes de streaming.

Thomson Streaming Box Plus 270W // Source : Thomson

Des fonctionnalités pratiques qui font la différence

Parmi les petites attentions qui facilitent le quotidien, la fonction « Retrouver ma télécommande » mérite d’être soulignée. Un simple appui sur le bouton dédié à l’avant de la box déclenche un signal sonore émis par la télécommande, permettant de la localiser rapidement, même si elle s’est glissée entre les coussins du canapé.

Thomson Streaming Box Plus 270W // Source : Thomson

La télécommande fournie avec l’appareil fonctionne en Bluetooth et intègre des boutons de raccourci vers les applications les plus populaires. Elle vient compléter l’expérience de commande vocale pour les moments où l’utilisateur préfère une interaction plus traditionnelle.

Disponibilité et prix du boîtier Thomson Streaming Box Plus 270W

Thomson propose cette box à un prix conseillé de 129 euros, ce qui la positionne dans un segment intermédiaire du marché des boîtiers multimédias. Elle est actuellement disponible chez Boulanger.com et bénéficie d’une garantie de trois ans, témoignant de la confiance de la marque dans la fiabilité de son produit.