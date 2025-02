Thomson Go TV et Go Plus Mobile : les téléviseurs nomades qui vous suivent dans toute la maison

Le constructeur Thomson a récemment lancé deux modèles très originaux sur le marché des téléviseurs avec son modèle Go TV et le Go Plus. Le premier est un écran HD de 32 pouces tandis que le deuxième profite d’une dalle tactile Ultra HD, les deux montés sur roulettes et dotés d’une batterie intégrée.

Thomson Go TV // Source : Thomson

Ce concept original vise à répondre aux nouveaux usages domestiques en proposant une solution mobile et polyvalente. Le Thomson Go TV et le Go Plus se distinguent par son pied à roulettes intégrant une batterie de, respectivement, 6200 mAh et 9500 mAh, permettant jusqu’à 4 heures d’utilisation, selon la marque, sans raccordement électrique. La recharge complète s’effectue en 3 heures via le pied.

Thomson Go Plus // Source : Thomson

Pesant 18,1 kg et 19,2 kg, ces téléviseurs se déplacent aisément sur différentes surfaces comme le carrelage ou les tapis, grâce à sa base intégrant plusieurs roulettes. En outre, il est monté sur un pied réglable en hauteur et un dispositif à l’arrière permet de l’incliner, le cas échéant. La finition est blanche pour le Go TV et champagne pour le Go Plus.

Thomson Go Plus // Source : Thomson

Des caractéristiques techniques adaptées à un usage polyvalent

Le téléviseur Thomson Go TV dispose d’un écran LCD de 32 pouces qui affiche une définition HD de 1366 x 768 pixels, animé par un processeur ARM Cortex-A55. Thomson annonce une luminosité de 200 cd/m² pour ce modèle. Le système audio comprend deux haut-parleurs de 8 watts chacun.

Thomson Go TV // Source : Thomson

Le téléviseur est accompagné d’une télécommande blanche rétroéclairée, ce qui n’est pas si courant.

Thomson Go TV télécommande // Source : Thomson

Pour sa part, le Thomson Go Plus profite d’une dalle Ultra HD (3840 x 2160 pixels) avec un chipset plus puissant et plus de mémoire vive pour une meilleure réactivité. Notez aussi que ce modèle est tactile permettant ainsi de naviguer facilement dans les menus. Thomson annonce une luminosité maximale de 220 cd/m² pour le Go Plus. La partie audio s’appuie sur deux haut-parleurs de 5 watts chacun.

Thomson Go Plus // Source : Thomson

La connectique du Thomson Go TV inclut deux ports HDMI 2.0, un port USB 3.0 et une prise Ethernet. Le Go Plus propose un seul port HDMI 2.0 et deux ports USB 3.0. Les deux téléviseurs fonctionnent sous Android TV, offrant l’accès aux principales applications de streaming et au contrôle vocal via Google Assistant. On peut compter sur une connectivité Wi-Fi et Bluetooth.

Des usages multiples au sein du foyer

Ce téléviseur mobile peut aisément trouver sa place dans différentes situations : comme écran de cuisine pour suivre des recettes en vidéo, moniteur secondaire pour le télétravail, support pour les séances de sport à domicile, ou encore téléviseur d’appoint pour une chambre d’amis.

Disponibilité et prix des téléviseurs Thomson Go TV et Go Plus

Le nouveau téléviseur Thomson Go TV (32HA4M44) est disponible pour un prix de 600 euros tandis que le Go Plus Mobile (32UE5M45) est proposé à 1000 euros environ.