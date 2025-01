Hisense 116UX : un nouveau chapitre dans l’histoire des très très grands téléviseurs

La technologie MiniLED franchit une nouvelle étape avec le Hisense 116UX, un téléviseur qui rebat les cartes de l’affichage domestique. Cette dalle d’une diagonale 116 pouces introduit une approche inédite du rétroéclairage, baptisée RGB Local Dimming.

Hisense 116UX

La marque Hisense a profité du salon CES 2025 pour annoncer son téléviseur de très grande taille, le 116UX d’une diagonale de 116 pouces. Il vient rivaliser avec le Samsung QN90 de 115 pouces présenté, lui aussi lors du salon. Techniquement, ce nouveau modèle semble impressionnant non seulement de par sa taille, mais aussi, car il intègre un système d’éclairage qui abandonne la configuration traditionnelle associant LED bleues et filtres quantiques.

À la place, des dizaines de milliers de lentilles optiques intègrent directement des LED rouge, verte et bleue. Cette architecture permet d’atteindre une très large couverture de l’espace colorimétrique BT.2020, dépassant les performances des technologies OLED actuelles, selon la marque.

Performance et traitement d’image

Le processeur Hi-View AI Engine X est au cœur du téléviseur et gère le traitement d’image. Il orchestre l’ensemble du système, optimisant en temps réel chaque image. La luminosité culmine à 10 000 cd/m², selon Hisense, établissant une nouvelle référence dans l’industrie. En outre, toujours d’après Hisense, le contrôle précis des LED permet de réduire significativement l’effet de blooming, tout en diminuant la consommation énergétique et les émissions de lumière bleue de 38%. Le téléviseur est compatible Dolby Vision IQ (avec capteur de luminosité) et IMAX Enhanced.

Hisense 116UX // Source : Hisense

L’écran intègre un système audio 6.2.2 canaux compatible Dolby Atmos et DTS Virtual X. Le traitement antireflet veut assurer une visibilité optimale même en environnement lumineux. Avec une épaisseur de moins de 40 millimètres, le téléviseur conserve une silhouette élégante avec 38 mm d’épaisseur.

Disponibilité et prix du téléviseur Hisense 116UX

Le Hisense 116UX est prévu sur le marché à partir du troisième trimestre 2025 pour un prix de 25 000 euros.