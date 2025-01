4000 nits de luminosité, Samsung fait exploser les standards OLED des téléviseurs

Samsung Display a annoncé ses avancées au CES 2025. C’est habituel, c’est le moment où un des plus grands fournisseurs d’écrans font des annonces.

Cette fois-ci, c’est une belle avancée du QD-OLED qui équipera les téléviseurs 2025 de Samsung Electronics, mais aussi d’autres marques comme Sony.

Jusqu’à 4 000 nits

La nouvelle génération de dalles QD-OLED (Quantum Dot OLED) atteint un niveau de luminosité sans précédent de 4 000 nits en HDR. À titre de comparaison, les écrans OLED dépassent généralement à peine les 1 000 nits, dans le meilleur des cas. L’année dernière, le QD-OLED était annoncé jusqu’à 3000 nits.

Cette performance est expliquée par une optimisation de la structure même des dalles : les boîtes quantiques (Quantum Dots) convertissent désormais plus efficacement la lumière bleue des diodes OLED en rouge et vert, tout en maintenant une pureté chromatique.

Cette amélioration de 30 % par rapport à la génération précédente permet notamment une meilleure gestion du HDR avec des pics lumineux plus intenses, particulièrement utiles pour les contenus HDR10+.

Il y a plusieurs tailles de diagonales, 55, 65, 77 et jusqu’à 83 pouces. Les nouvelles dalles QD-OLED seront également fabriquées pour les tailles d’écrans PC, à savoir en 27 pouces, 31,5 pouces, 34 pouces et 49 pouces. Samsung parle de la densité de pixels la plus élevée de tous les moniteurs OLED.

Notez que luminosité maximale réelle des téléviseurs ne devrait pas atteindre 4 000 nits en mode calibré. L’année dernière, Samsung Display affirmait que le panneau TV QD-OLED 2024 atteindrait 3 000 nits, mais dans notre test du Samsung S95D, nous avions mesuré « seulement » 1 670 nits.