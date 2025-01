500 Hz en QD-OLED : Samsung passe devant LG avec 20 Hz de plus

Pour le CES 2025, la course aux performances dans le monde des écrans gaming a franchi une nouvelle étape. Samsung a annoncé son Odyssey OLED G6 (G60SF), premier moniteur QD-OLED à atteindre la barre des 500 Hz, devant les 480 Hz des dalles WOLED de LG Display.

Le G60SF, son petit nom, arbore une dalle 27 pouces en définition QHD (2560 x 1440 pixels), un choix technique parfaitement calibré pour le gaming compétitif. Pour un usage plus polyvalent, il y a aussi du 27 pouces en 4K à 240 Hz, tout juste annoncé.

Cette définition QHD offre un excellent compromis entre netteté d’affichage et performances, ce qui permettra aux cartes graphiques de 2025 d’exploiter pleinement ces 500 Hz dans les jeux esport.

Pour comprendre l’importance de cette avancée, regardons de plus près ce que signifient ces fréquences de rafraîchissement en termes de réactivité :

60 Hz : 16,67 ms entre chaque image

144 Hz : 6,94 ms

240 Hz : 4,17 ms

360 Hz : 2,78 ms

480 Hz : 2,08 ms (niveau actuel des WOLED LG)

500 Hz : 2 ms (nouveau standard Samsung)

600 Hz : 1,66 ms

1000 Hz : 1 ms

Au-delà du marketing

Cette course aux Hertz soulève néanmoins des questions pertinentes. Si la différence entre 60 Hz et 240 Hz est flagrante, le gain perceptible au-delà devient plus subtil. La majorité des joueurs, même confirmés, peineront à percevoir une différence significative au-delà de 240 Hz.

Les ressources techniques mobilisées pour atteindre ces fréquences extrêmes pourraient être utilisées différemment. La bande passante nécessaire pour gérer 500 images par seconde pourrait, par exemple, être allouée à l’amélioration du HDR ou à la transmission de données non compressées, ce qui pourrait offrir potentiellement un bénéfice plus tangible pour l’utilisateur final.

Néanmoins, cette prouesse technique de Samsung démontre la supériorité actuelle de sa technologie QD-OLED face au WOLED de LG. Au-delà des chiffres, c’est la maîtrise technologique qui est impressionnante : maintenir la qualité d’affichage OLED tout en poussant la réactivité à ces extrêmes n’est pas une mince affaire.

La vraie question reste celle de l’usage. Si les joueurs professionnels d’esport pourront potentiellement exploiter ces performances extrêmes, le grand public aurait probablement plus à gagner en investissant dans d’autres caractéristiques comme une meilleure colorimétrie, un HDR plus performant ou une résolution supérieure.