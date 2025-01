Samsung dévoile son premier Smart Monitor avec écran OLED

Samsung Electronics débute l’année 2025 en dévoilant le Smart Monitor M9, marquant la première incursion de l’entreprise dans la technologie OLED pour sa gamme de Smart Monitor. Cette annonce s’inscrit dans le cadre du lancement de cinq nouveaux écrans avancés avant le CES 2025.

Le nouveau Smart Monitor M9 (M90SF), qui succède au Smart Monitor M8 de 2022, est doté d’une dalle OLED. C’est une première pour la série Smart Monitor. Cet écran PC haut de gamme introduit plusieurs innovations basées sur l’IA, notamment la technologie 4K AI Upscaling Pro qui améliore le contenu de faible définition grâce à des algorithmes d’apprentissage profond. L’AI Picture Optimizer ajuste automatiquement les paramètres d’affichage en fonction du type de contenu, que les utilisateurs jouent, travaillent sur des documents ou regardent du contenu en streaming.

S’appuyant sur le succès des précédents modèles Smart Monitor, le M9 conserve le système Tizen OS Home, permettant aux utilisateurs d’accéder aux services de streaming et aux applications de productivité sans connexion à un PC. Un ajout notable est la caméra 4K intégrée, ce qui rend l’écran particulièrement adapté aux visioconférences et à la création de contenu.

Quelles spécifications pour le Smart Monitor M9 ?

Le Smart Monitor M9 serait un écran de 32 pouces avec une fréquence de rafraichissement de 165 Hz, et une définition 4K. Bien que Samsung n’ait pas encore dévoilé les spécifications complètes au niveau de la connectivité, on peut s’attendre à l’inclusion de ports HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 pour prendre en charge le taux de rafraîchissement élevé et la haute définition du moniteur. L’ajout de Thunderbolt 4 via USB-C est également attendu pour répondre aux exigences de ceux qui utilisent ce type de connectique.

Le Smart Monitor M9 est en tête du portefeuille ambitieux de moniteurs Samsung 2025, qui comprend l’Odyssey OLED G8 (le premier écran 4K de 27 pouces de l’industrie avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz) et l’Odyssey OLED G6 (doté d’une fréquence de rafraîchissement sans précédent de 500 Hz en définition QHD). La gamme introduit également l’innovant Odyssey 3D, offrant une visualisation 3D sans lunettes, et le Viewfinity S8 de 37 pouces axé sur la productivité.

« Ces nouveaux moniteurs représentent notre engagement à repousser les limites de la technologie d’affichage », a déclaré Jung Hoon, Vice-président exécutif de la division Visual Display Business de Samsung Electronics. « En intégrant l’IA, des fréquences de rafraîchissement élevées et des capacités 3D innovantes, nous établissons de nouveaux standards pour l’expérience utilisateur ».

Samsung présentera sa gamme complète de moniteurs 2025 au CES de Las Vegas du 7 au 10 janvier, où les détails des prix et de la disponibilité devraient être annoncés. Le déploiement mondial est prévu pour le premier trimestre 2025.