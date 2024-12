Les grandes nouveautés que l’on attend au CES 2025

Le salon du CES de Las Vegas ouvre ses portes dès le début du mois de janvier. Il s’annonce très riche en nouveautés et innovations.

Le CES 2025, qui aura lieu du mardi 7 au samedi 11 janvier à Las Vegas, s’annonce particulièrement riche en annonces.

Le salon de la tech, qui décrète les tendances pour l’année à venir, a connu des années de creux, mais l’édition 2025 promet déjà beaucoup.

De l’IA… évidemment

On ne peut évidemment pas passer à côté du sujet IA. Comme en 2024, la plupart des communiqués de presse des marques seront remplis des mots « intelligence », « artificielle » ou encore « générative » d’une façon ou d’une autre. L’une des façons encore assurées d’obtenir des investissements et le bon œil des actionnaires.

Est-ce que l’on trouvera de véritables innovations dans le domaine de l’IA au CES ? Rien n’est moins sûr. L’innovation dans ce domaine se fait au rythme de OpenAI, Meta ou encore Google et Microsoft qui n’ont pas de billes dans le salon de Las Vegas. Les appareils comme le Rabbit R1 ou le Human AI Pin qui avaient fait la Une en janvier 2024 ont déjà été oubliés depuis longtemps.

Cela n’empêchera pas les marques d’annoncer des brosses à dent IA, des balances IA, des aspirateurs IA, des fourchettes IA ou encore des étagères IA, mais ce n’est probablement pas ce que l’on retiendra vraiment du salon.

Des téléviseurs époustouflants

Les téléviseurs font partie des incontournables du CES chaque année. Il faut dire que c’est un innovation qui flatte facilement la rétine.

Au CES 2025, on devrait découvrir une nouvelle génération de téléviseurs Samsung, LG ou encore Panasonic. L’une des tendances devrait être l’agrandissement des diagonales, avec des téléviseurs jusqu’à 100 pouces chez LG.

Les RTX 5000 de Nvidia

Ce CES 2025 est le terrain de bataille annoncé entre les géants des puces AMD, Intel, Nvidia et peut-être même Qualcomm. Chacun devrait être présent pour présenter sa nouvelle génération de puces ultra performante.

Intel profitera du CES 2025 pour le lancement commercial de sa gamme Arrow Lake sur PC portable, ce sont les processeurs Intel Core 200H et 200HX.

La conférence la plus attendue est sans doute celle de Nvidia. Le géant est devenu le champion mondial du domaine grâce au boom de l’IA, et devrait dévoiler sa nouvelle génération de cartes graphiques GeForce RTX 5000.

La réponse du côté d’AMD se fera sous la forme des Radeon RX 9000 RDNA 4. Surtout, AMD devrait proposer ce que Nvidia ne peut pas encore faire : une nouvelle puce tout-en-un à la fois CPU et GPU. De quoi permettre la construction d’une nouvelle génération de PC et de consoles ne nécessitant pas une carte graphique dédiée.

Une nouvelle génération de PC

Des annonces de puces, c’est intéressant, mais ce qui compte pour l’utilisateur final, ce sont les appareils qui s’en équiperont. On s’attend à des annonces fortes de la part de tous les grands constructeurs de PC : Dell, Asus, Razer, Lenovo, etc.

Certaines annonces ont déjà fait l’objet de fuites, comme la gamme Dell Pro Max 16 et 18 Plus, un nom pas très original pour une nouvelle gamme qui s’annonce très riche en nouveautés.

Les nouvelles consoles portables

Depuis le lancement à succès du Steam Deck et de la Nintendo Switch, un marché s’est développé pour les consoles PC portables.

Au CES 2025, on devrait commencer à découvrir la 2e génération de ces machines, équipée d’une nouvelle puce AMD Ryzen et, pour la première fois, de SteamOS.

BMW, Prologium et Xpeng attendus au tournant

Du côté de la voiture électrique, le CES 2025 s’annonce particulièrement intéressant, avec plusieurs annonces de constructeurs historiques. BMW va en effet dévoiler les écrans de ses futures voitures électriques basées sur l’architecture Neue Klasse. Nvidia nous promet de nouveaux GPU surpuissants dédiés aux voitures. De son côté, Honda va dévoiler deux nouvelles voitures électriques, basées sur les concepts déjà vu au CES 2024.

Les français de chez Prologium seront aussi de la partie pour dévoiler le démonstrateur de batterie révolutionnaire qui se recharge en moins de 10 minutes et qui sera produite dans l’Hexagone dès 2027.

On devrait également avoir quelques annonces du côté de Xpeng, avec les voitures électriques volantes, et peut-être aussi Zeekr. Valeo et Bosch seront aussi de la partie.

La santé au cœur des technologies

Année après année, la santé est devenue l’un des sujets du CES. Dans un pays où l’accès à la médecine est un privilège, la santé connectée peut permettre une grande part de prévention des risques.

Avec des bruits de couloirs qui évoquent déjà une nouvelle Galaxy Ring chez Samsung en janvier, on peut imaginer que les concurrents ne seront pas en reste et profiteront du CES pour faire des démonstrations.

Le Français Withings est aussi l’un des grands habitués du salon. En 2024, la marque nous avait bluffé avec son thermomètre BeamO. Évidemment, on s’attend à ce que le terme « IA » soit soupoudré sur toutes les annonces du domaine de la santé.

Les nouvelles normes

Le CES est aussi le salon idéal pour de grand consortium d’annoncer les nouvelles versions des standards que l’on retrouve à travers toute l’industrie.

On devrait, par exemple, avoir droit à l’annonce du HDMI 2.2, plus de quatre ans après le HDMI 2.1. Difficile de savoir ce que cette version proposera mais on peut déjà imaginer un débit augmenté pour permettre de monter encore en définition et fréquence d’affichage. Le support du HDR devrait également être amélioré.

En septembre 2023, Intel a dévoilé le Thunderbolt 5. Plus d’un an après, les constructeurs vont intégrer cette technologie promettant de l’USB-C à 120 Gb/s. Apple a déjà ouvert la voie avec son Mac mini M4 qui propose, en option, un port compatible Thunderbolt 5. On devrait également voir débarquer des périphériques compatibles, et pourquoi pas des cartes graphiques externes.