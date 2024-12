RTX 5000 Ada, Arrow Lake HX et RAM CAMM2 : les Dell Pro Max 16 et 18 Plus risquent d’envoyer du lourd

Une fuite vient de dévoiler la fiche technique des prochaines stations de travail de Dell. Équipées des dernières générations de CPU et GPU d’Intel et Nvidia, ils devraient être de véritables monstres de puissance… avec la consommation d’énergie qui devrait aller avec.

Les Dell Pro Max 16 et 18 Plus s’annoncent comme des monstres de puissance // Source : song1118 sur Weibo

Le CES 2025 approche à grands pas, et avec lui, une nouvelle génération d’ordinateurs portables. En attendant, les fabricants sont sûrement en train de peaufiner leurs communiqués de presse et leurs fiches techniques à afficher sur leurs stands à Las Vegas. De notre côté, nous commençons à accumuler les différentes fuites concernant ces appareils qui devraient faire la part belle à de nouveaux composants.

Pour preuve, un certain song1118 vient de publier sur Weibo les fiches techniques des prochains Dell Pro Max 16 et 18 Plus, des stations de travail portable qui sentent bon 2025. En effet, ils seront bel et bien équipés de processeurs Arrow Lake-HX, la gamme mobile de la nouvelle génération de CPU d’Intel. Ils auront toutefois droit à des RTX 5000 Ada de Nvidia, des GPU destinés aux professionnels.

Pas de doute, on est bientôt en 2025 // Source : song1118 sur Weibo

Côté mémoire vive, Dell semble avoir opté pour une RAM CAMM2, avec une capacité maximale de 256 Go. Outre des performances théoriques devant aller au-delà de ce que les modules DIMM peuvent offrir, ce nouveau format devrait aussi permettre d’améliorer les capacités de refroidissement des ordinateurs en étant placé à plat contre la carte mère, retirant donc une potentielle obstruction pour la circulation de l’air.

Et, des capacités de refroidissement, il va en falloir. Les deux appareils afficheront des TDP assez élevés (170 watts pour le 16 Plus, 200 watts pour le 18 Plus) pour le combo GPU/CPU, au niveau de bons laptops gaming. Heureusement, pour ne pas devenir de vraies planchas, ils devraient être équipés d’un système de refroidissement à trois ventilateurs. Pour alléger tout ça, le châssis devrait être composé, entre autres, d’un alliage de magnésium.

La vitesse comme maître mot

Pour le reste des fiches techniques, comme leurs noms l’indiquent, les Dell Pro Max 16 et 18 Plus seront respectivement équipés d’écrans OLED de 16 et 18 pouces. Le modèle le plus imposant devrait avoir quelques avantages, en possédant par exemple quatre slots pour SSD M.2 2280 (pour un total pouvant aller jusqu’à 16 To de stockage), contre trois pour son petit frère.

Arrow Lake oblige, deux ports Thunderbolt 5 équiperont ces ordinateurs portables (et c’est tout), ainsi que des connectivités Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. Dell nous promet aussi que la batterie, la mémoire et les disques durs seront facilement remplaçables par les utilisateurs eux-mêmes. Un must have pour des appareils destinés aux professionnels, bien que certains constructeurs semblent parfois l’oublier (🍏).

Les Dell Pro Max 16 et 18 Plus devraient faire partie des appareils présentés au CES 2025, à Las Vegas, le 7 janvier 2025, pour une sortie en milieu d’année. En attendant d’en savoir plus, notamment sur leurs prix qui s’annoncent à la hauteur de leurs performances, voilà un résumé de leurs fiches techniques connues à ce jour :

CPU : Intel Arrow Lake-HX

GPU : NVIDIA RTX 5000 Ada

Consommation : 200 watts TDP (18 pouces) / 170 watts pour 16 pouces

Mémoire vive : CAMM2, jusqu’à 256 Go

Stockage : 4x M.2 2280 SSD slots (3 slots pour les modèles 16 pouces), jusqu’à 16TB

Écran : OLED 16:10 de 18 pouces ou 16 pouces en option

Refroidissement : Trois ventilateurs

Châssis : Alliage de magnésium AD-surface

Ports : Double Thunderbolt 5

Connectivités : WiFi 7 et Bluetooth 5.4