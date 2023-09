Thunderbolt 5 : voici le meilleur port USB-C qu’un appareil peut avoir

Intel dévoile le Thunderbolt 5, une nouvelle technologie basée sur l'USB-C qui pousse tous les curseurs au maximum.

Le port USB-C se voulait simple et universel, mais dans les faits, il peut souvent décevoir quand les constructeurs ne jouent pas le jeu. Depuis plusieurs années, Intel a fait de sa marque Thunderbolt le symbole d’un cahier des charges relevé. Autrement dit, avoir un produit Thunderbolt, c’est la garantie d’une bonne qualité de service pour votre port USB-C : débit et charge de la batterie plus rapide, compatibilité, etc.

Avec le Thunderbolt 5, Intel va encore plus loin.

De l’USB-C à 120 Gb/s

Le Thunderbolt 5 est la nouvelle génération de la technologie d’Intel. Prévu pour 2024, elle promet notamment une vitesse de transfert à 120 Gb/s, c’est trois fois ce que proposait le Thunderbolt 4 ou l’USB4, du 40 Gbit/s.

En réalité, Intel tire un peu la corde avec cette promesse puisque le Thunderbolt 5 sera dans les faits à 80 Gb/s dans ses usages les plus classiques, pour proposer une connexion bidirectionnelle. Le passage à 120 Gb/s se fera exclusivement sur la connexion avec les écrans externes, en limitant le retour à 40 Gb/s, permettant une gestion de deux écrans 6K en simultanés.

Cocher toutes les cases

Au-delà de la prouesse des 120 Gb/s, ce qui est fort avec le Thunderbolt 5 est le cahier des charges fixé par Intel et imposé aux fabricants de PC et d’accessoire. Ainsi, on a la garantie qu’un PC équipé en Thunderbolt 5 doit au moins proposer un port capable d’accepter une charge jusqu’à 140W, ce qui devrait enfin mettre fin aux chargeurs propriétaires. La norme permet même de monter à 240W, mais ne l’exige pas. Les autres ports doivent proposer une sortie 15W pour charger les accessoires, pratique si vous branchez votre smartphone à votre PC.

Si votre périphérique n’est pas compatible Thunderbolt 5, la norme gère une compatibilité avec les standards du marché : USB4 V2, DisplayPort 2.1 et PCI Express Gen 4. On imagine que la marque veut surtout répondre aux besoins des créateurs de contenu qui sont de plus en plus nombreux à utiliser des SSD externes très rapides.

Le passage à du PCI Express 64 Gb/s devrait permettre de faciliter l’utilisation de cartes graphiques externes avec des ultraportables. De quoi créer plus facilement des stations de jeux mobiles.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.