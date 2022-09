USB 4 2.0 : plus de vitesse et un nom encore plus confus pour l’USB

Après l'USB 3.2 Gen 2x2, l'USB-IF s'est surpassé pour imaginer un nouveau nom confus : l'USB4 2.0.

Passer à l’USB5 ou l’USB 5.0 aurait été trop simple, alors l’USB-IF, le consortium en charge du standard USB, a préféré imaginer l’USB4 2.0. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une révision de l’USB4.

De nouveaux débits records : plus rapide que le Thunderbolt

Pour la première fois depuis bien longtemps, l’USB-IF annonce une version de l’USB qui proposera des débits plus importants que le Thunderbolt 4.

Avec l’USB4 2.0, un appareil pourra transférer jusqu’à 80 Gbit/s, c’est deux fois le débit proposé par le Thunderbolt 4 ou l’USB4. Pour atteindre cette vitesse, il faudra toutefois utiliser des câbles « actifs » et non « passifs ».

Un câble actif est un câble intégrant de l’intelligence au travers d’une ou plusieurs puces dédiées. C’est, par exemple, utilisé dans les adaptateurs pour convertir à la volée une norme vers un standard différent. Ce dont des câbles plus complexes et donc beaucoup plus chers.

Pour le reste l’USB4 2.0 est parfaitement rétrocompatible avec la première version de l’USB4. Si vous utilisez des câbles passifs, vous repasserez à un débit maximal de 40 Gbit/s.

Une mise à niveau du DisplayPort et du PCIe

L’USB4 2.0 va également intégrer des changements pour permettre de gérer le dernières normes en date du côté du DisplayPort et du PCI Express. Jusque-là, le DisplayPort sur un câble USB4 était limité au DisplayPort 1.4. On imagine que le DisplayPort 2.0 sera désormais intégré.

Le nouveau standard USB4 2.0 s’adresse pour le moment aux fabricants qui vont pouvoir travailler sur des produits conformes. Dans les mois à venir, ils pourront communiquer sur des produits USB 80 Gbit/s pour signifier qu’il s’agit de produits suivant l’USB4 2.0.

L’USB-IF donne rendez-vous les 1er et 2 novembre à Seattle puis les 15 et 16 novembre à Séoul pour donner des nouvelles de l’USB4, de l’USB Type-C et de l’USB Power Delivery.

