Recharge en moins de 10 minutes, production en France : pourquoi cette batterie pour voiture électrique pourrait tout changer

L’entreprise taïwanaise ProLogium vient de lever le voile au Mondial de Paris sur une toute nouvelle batterie révolutionnaire pour voitures électriques. Celle-ci peut se recharger en moins de 10 minutes, et bonne nouvelle, elle sera produite en France à partir de 2027.

Si les ventes de voitures électriques stagnent légèrement en Europe depuis plusieurs mois, elles se poursuivent cependant, tandis que les pouvoirs publics continuent d’inciter les automobilistes à opter pour cette motorisation. Et forcément, les constructeurs et équipementiers accroissent leurs efforts pour améliorer leurs caractéristiques.

Une recharge ultra rapide

Car à l’heure actuelle, l’un des obstacles qui subsistent à l’achat d’une auto zéro-émission (à l’échappement) pour les conducteurs reste l’autonomie. En effet, beaucoup craignent de se retrouver en panne sur le bord de la route. Mais ils sont également nombreux à être dissuadé par le temps potentiellement perdu sur les bornes de recharge. Heureusement, cela tend à devenir de plus en plus de l’histoire ancienne, grâce aux progrès de certaines entreprises. C’est justement le cas de la firme taïwanaise ProLogium, qui travaille sur la batterie solide, entre autres.

Cette dernière a profité du Mondial de Paris, qui ouvre ses portes dès aujourd’hui au grand public, pour lever le voile sur sa dernière innovation en date. Il s’agit donc d’un tout nouvel accumulateur au lithium, dont l’anode est composé à 100 % de silicium composite. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette technologie est particulièrement intéressante et prometteuse. Notamment en ce qui concerne le temps de charge, qui est désormais annoncé sous les 10 minutes.

Une cellule ProLogium // Source : ProLogium

En effet, l’entreprise asiatique explique que seulement 8,30 minutes sont nécessaires pour passer de 5 à 80 %, tandis que les 60 % sont atteints en 5 petites minutes. Une innovation très intéressante pour les automobilistes, mais qui reste cependant légèrement en retrait par rapport à celle qui avait été dévoilée par la firme israélienne StoreDot. Cette dernière a levé le voile en début d’année sur une batterie capable de se recharger en seulement 4 minutes et qui devrait être produite en série à partir de 2026.

Selon le communiqué de ProLogium, son nouveau pack est en mesure de récupérer 300 kilomètres d’autonomie en seulement le temps qu’il faut pour prendre un café. En revanche, la société n’a pas encore détaillé la puissance de charge qu’il peut encaisser pour le moment, ni la capacité de ce dernier. Nous devrions sans doute en savoir plus durant les prochains mois, car la production en série démarrera à partir de 2027. Et bonne nouvelle, elle sera basée en France.

De nombreux atouts

Et pour cause, celle-ci se fera au sein de l’usine implantée à proximité de Dunkerque, dans le nord du pays. Celle-ci sera mise sur pied grâce notamment à une aide de 1,5 milliard d’euros accordée par le gouvernement l’an dernier. La pose de la première pierre du site de production est prévue dès 2025, pour une mise en service deux ans plus tard, selon le calendrier prévu par l’entreprise. Mais revenons à sa batterie, qui présente de nombreux avantages, à commencer par sa densité élevée.

ProLogium annonce un chiffre de 321 Wh/kg, ce qui est tout simplement excellent. À titre de comparaison, un pack NMC (nickel – manganèse – cobalt), qui affiche déjà une plus grande densité que le LFP (lithium – fer – phosphate) est actuellement limité à 300 Wh/kg. D’ailleurs, l’entreprise annonce que sa batterie « surpasse désormais de 77 % en moyenne le niveau de densité énergétique des actuelles batteries lithium-ion ». En parallèle, le poids est réduit de 300 kilos et le volume de 44 % à prix équivalent d’une batterie traditionnelle (sans toutefois préciser la chimie du point de comparaison), ce qui permet de gagner de la place et de réduire la consommation.

Emmanuel Macron et Vincent Yang, PDG de ProLogium // Source : Reuters

Enfin, la firme taïwanaise annonce « une meilleure réparabilité », vantant la possibilité de remplacer des modules individuels et non une batterie entière. Un but louable, puisqu’on sait que la batterie peut représenter jusqu’à 40 % du prix total d’une voiture électrique, mais ce procédé est déjà mis en place chez de très nombreux constructeurs. Peut-être le nombre de modules de la technologie ProLogium est supérieur à l’offre actuelle (une Renault 5 E-Tech en propose 4, le Peugeot E-3008 en possède 12) ? Mystère à ce stade.

Bref, une batterie a priori très intéressante, même s’il faudra évidemment attendre d’avoir les cellules de série pour juger de leurs qualités définitives. Tout en sachant que la mise en production n’est pas forcément évidente, comme en témoignent les débuts chaotiques de l’usine ACC de Douvrin, dont les cellules équiperont, notamment, le Peugeot E-3008.