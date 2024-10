Voici le Mac mini M4 : taille encore plus mini, puissance maxi et une bonne surprise

Il était attendu, il est désormais officiel. Apple dévoile le nouveau Mac mini avec design miniature.

Après quelques rumeurs et une fuite de dernière minute, Apple dévoile officiellement son tout nouveau Mac mini. Le design a été revu pour un format bien plus compact.

Le nouveau boitier mesure seulement 12,7 x 12,7 cm pour 5 cm d’épaisseur avec un poids ridicule de 0,67 kg. À titre de comparaison, le précédent modèle occupait un volume de 19,7 x 19,7 cm pour un chassis un peu plus fin de 3,5 cm.

La connectique est là

Si le Mac mini a fait un grand régime, il garde tout de même une belle connectique. Apple propose à l’avant une prise casque 3,5 mm et deux ports USB-C (10 Gbit/s).

À l’arrière on retrouve le port d’alimentation, le port RJ45, un port HDMI et trois ports USB-C (40 Gbit/s)

La fiche technique précise que le modèle Apple M4 Pro intègre un port Thunderbolt 5 jusqu’à 120 Gbit/s. Par ailleurs, il sera possible d’accéder à un port Ethernet 10 Gb/s en option (pour 115 euros).

Performances en hausse

Évidemment, Apple met en avant le passage à la puce Apple M4 qui permet des performances en hausse (1,8x sur le CPU et 2,2x sur le GPU en comparaison avec l’Apple M1). La modernisation du socle technologique permet aussi l’ajout de fonction comme le Thunderbolt 5 sur le modèle puce M4 Pro.

Mais il y a un autre changement à mentionner, peut être encore plus important que le passage à la puce Apple M4. Désormais, comme pour l’iMac déjà présenté, le Mac mini embarque d’office 16 Go de mémoire RAM unifiée. Finis les versions 8 Go.

Prix : la bonne surprise

La très bonne nouvelle c’est qu’Apple ne change pas le prix de son petit PC. Le Mac mini débute à 699 euros en France pour la version M4 et 1649 euros pour la version M4 Pro.

La version M2 du Mac Mini était l’un de nos véritables coups de cœur en début d’année 2023. Pour 699 euros, il s’agit sans doute de l’un des meilleur rapport performance/prix du marché. La version M4 avec son nouveau design devrait être un concurrent encore plus féroce.