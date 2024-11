LG dévoile son premier écran Oled 27 pouces en 480 Hz, mais l’addition sera salée

C’est au tour de LG de proposer son écran 27 pouces en 480 Hz, un modèle dédié aux joueurs compétitifs et fortunés qui arrivera pour les fêtes de fin d’année.

LG

La course aux Hz a débuté l’année dernière avec les premiers écrans avoisinant les 500 Hz. Ces derniers étaient cependant relégués à la technologie LCD.

Cette année, les constructeurs d’écrans Oled s’y mettent à leur tour : après avoir introduit des dalles 32 pouces dites « Double Hz » en 32 pouces, il est temps de s’attaquer à des diagonales plus compétitives.

Après Asus et son PG27AQDP lancé à la rentrée dernière, c’est au tour de LG de dégainer son écran 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 480 Hz : l’UltraGear OLED GX7 (modèle 27GX790A)

Un écran 480 Hz pour les jeux compétitifs

Jusqu’à peu, les écrans Oled 27 pouces ne proposaient qu’une fréquence de rafraîchissement maximale de 360 Hz. Le passage au 480 Hz était donc inévitable pour les joueurs désirant une fluidité et une clarté de mouvement irréprochable.

LG

Le LG UltraGear 27GX790A est bien une dalle 27 pouces en définition 1440p bénéficiant de la technologie d’affichage WOLED de LG, bénéficiant d’un taux de réponse gris à gris (GtG) maintenant traditionnel de 0,03 ms.

Sa fluidité lui permet d’atteindre le plus haut niveau de certification VESA ClearMR pour les jeux les plus nerveux. L’écran supporte la norme VESA DisplayHDR™ True Black 400 comme bien d’autres dans sa catégorie, ainsi que l’espace de couleurs DCI-P3 à hauteur de 98,5%.

À noter que la dalle arbore un revêtement antireflet pour jouer confortablement dans des environnements relativement lumineux. Espérons que cela n’entache en rien le contraste de l’écran comme ce fut le cas sur certains modèles cette année.

Compatible Nvidia G-Sync et FreeSync Premium Pro, le LG UltraGear 27GX790A supporte le DisplayPort 2.1 ainsi que le HDMI 2.1, pour une compatibilité avec les dernières (et futures) consoles et cartes graphiques du marché.

Prix et disponibilité

L’écran LG 27GX790A sera vendu à un tarif de 1000 dollars à partir du 30 décembre, le prix en euros n’a pas encore été communiqué par LG.