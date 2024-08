On a vu le premier écran Oled 1440p et 480 Hz, il est signé Asus et il envoie du lourd

À l’occasion de la Gamescom 2024, Asus présente une flopée de produits dont trois écrans. Parmi eux, on retrouve le premier écran Oled en 1440p 480Hz au monde. On a pu l’essayer pour vosu donner nos premiers ressentis.

Le monde des écrans a connu un grand virage vers le haut de gamme à travers l’introduction de l’Oled / QD-Oled. Ces nouvelles technologies onéreuses proposent une meilleure qualité sur l’affichage des couleurs. Toutefois, ces écrans sont arrivés avec des fréquences de rafraîchissement correctes, mais pas assez élevées pour atteindre les joueurs compétitifs.

Bien que ces écrans présentent d’autres défauts, comme la possibilité d’avoir du burn-in, ils s’améliorent d’année en année. Initialement lancés avec des définitions faibles et des fréquences de rafraîchissement élevées, ou l’inverse, ils sont désormais équipés du meilleur des deux mondes.

Maintenant que le cadre est posé, est-ce que ces écrans valent tout de même le coup et ressent-on la différence ? La question est plus que légitime. Et c’est là que survient cet Asus ROG Swift OLED PG27AQDP.

Qualité d’affichage : la grande force de l’Oled et du 1440p

Ce qui frappe en premier sur le ROG Swift OLED PG27AQDP, c’est la qualité d’affichage dès le premier regard. Une telle définition (2560 x 1440 pixels) sur cette taille limitée d’écran (27 pouces) permet réellement de ne pas voir les pixels à l’œil nu. En plus de cela, l’Oled est une bénédiction pour les rétines. On voit les couleurs comme on les voit très rarement. C’est resplendissant, notamment sur les jeux vidéo, même compétitifs, en haute qualité. Au-delà des performances proposées par l’ordinateur, un écran de ce gabarit rend hommage aux configurations les plus élevées.

En l’occurrence, Asus avait lancé Valorant sur l’ordinateur de test pour essayer l’écran. L’objectif était d’expérimenter la fréquence de rafraîchissement, bien sûr. Toutefois, le jeu propose des zones obscures permettant de tester la force de l’Oled : le noir profond. Au-delà de la vivacité des teintes, le panel proposé est si large que le jeu en est embelli et bien plus attrayant.

Réactivité et 480 Hz, la combinaison parfaite pour les gamers

On arrive au point clef de cet Asus ROG Swift OLED PG27AQDP : le taux de rafraîchissement. Les 480 Hz sont géniaux pour le gaming compétitif. On entend souvent tout et son contraire sur les taux de rafraîchissement supérieurs à 60 Hz. Certains évoquent un minimum à 120 Hz pour jouer décemment sur un PC gaming. D’autres estiment que l’œil humain ne voit pas au-delà de 24 images par seconde… Mais, qu’en est-il vraiment dans un cadre compétitif, comme sur un FPS qu’est Valorant ?

Boooom, Headshot (c’était un bot)

À l’origine, j’étais assez sceptique de voir un tel écran, d’autant que sur des écrans LCD à 500 Hz, j’avais peu ressenti la différence par le passé. Cependant, cet écran combinant le meilleur de plusieurs technologies, la différence en IPS (images par seconde) se ressent. Entre un simple écran 240 Hz (également disponible dans la salle) et cet écran proposant le double, l’écart technologique est flagrant. Dans un jeu vidéo aussi dynamique que Valorant, on ne ressent pas de frustration en termes de latence, nos actions se réalisent rapidement dans le jeu.

On évite par ailleurs des actions parasites, parce que l’on ne voit pas les images. Admettons qu’un ennemi s’affiche sur notre écran le temps d’un très bref instant. Avec une telle fréquence d’images, on aura l’occasion de distinguer précisément cet ennemi et de réagir correctement et à temps. À l’inverse, un écran en 60 ou 144 Hz n’affichera pas toutes les images et, de fait, biaisera le joueur dans la réaction à adopter. Cela représente une forme d’avantage pour pouvoir pleinement exprimer son skill sur le jeu.

Ergonomie et design : un écran qui ne manque pas de finitions

Ce ROG Swift OLED PG27AQDP propose une ergonomie très plaisante pour un écran du genre. La formule est assez classique sur le papier : 27 pouces, un pied en croix comme beaucoup d’écrans et un format 16:9. C’est amplement suffisant pour de nombreux gamers.

Rappelons toutefois que le choix d’un pied en croix divise. Certains apprécieront particulièrement ce design qui rassure sur la stabilité. D’autres préfèrent les pieds avec une surface plane large, pour pouvoir poser des objets dessus.

Concernant le produit en lui-même, cette finesse obtenue grâce à l’Oled est remarquable. En comparaison, le LCD nécessite une zone de rétroéclairage. Ici, on a donc droit à une expérience plus premium à l’utilisation. Les formes embrassent par ailleurs l’ADN gaming, avec le logo en RGB à l’arrière et des angles peu conventionnels pour le contour de l’écran.

Prix et disponibilité

Le ROG Swift OLED PG27AQDP sera lancé prochainement, à un prix de 1099 € en France. Il se place dans le segment haut de gamme du marché. Il est surtout à destination des gamers les plus attentifs à leur temps de réaction. Pour autant, sera-t-il intéressant pour plus de personnes que seulement les joueurs professionnels ? Rien n’est moins sûr.