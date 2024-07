Les écrans OLED vous aideraient à mieux dormir que les écrans LCD selon cette sérieuse étude

Une nouvelle étude menée par LG Display et l'université Kookmin de Séoul suggère que les téléviseurs OLED pourraient avoir un impact positif sur notre sommeil par rapport aux écrans LCD traditionnels. À l’heure où nous passons de plus en plus de temps devant un écran, cette recherche s'inscrit dans un contexte plus large d'interrogations sur les effets de la lumière artificielle sur notre rythme circadien. Explications.

Beaucoup de personnes regardent la télévision avant de s’endormir. Cette pratique reste malgré tout déconseillée par les médecins. Toutefois, il peut être difficile de ne plus avoir cette mauvaise habitude. Aussi, une étude à été récemment menée par des membres de l’université Kookmin de Séoul et LG Display, fabricant de dalles OLED afin de tenter de voir si une technologie plutôt qu’une autre, pour les TV, était plus favorable. Celle-ci a été réalisée sur un groupe d’hommes et de femmes adultes. Elle s’est concentrée sur la production de mélatonine, l’hormone du sommeil.

Ainsi, les chercheurs ont constaté que la production de mélatonine diminuait de 2,7% chez les personnes exposées à des écrans LCD, tandis qu’elle augmentait de 8,1% chez celles regardant des téléviseurs OLED (embarquant la technologie White-OLED développée par LG Display). À noter que l’étude ne prenait pas en compte la technologie QD-OLED proposée par le concurrent Samsung Display notamment sur sa dernière série de TV S95D.

Ces résultats semblent indiquer que la technologie OLED pourrait être moins perturbatrice pour notre cycle de sommeil. Cependant, il est aussi important de noter que l’étude a été menée sur un échantillon relativement restreint et sur une période de seulement deux semaines.

La lumière bleue au cœur des préoccupations

La différence observée entre les écrans OLED et LCD s’explique principalement par leur émission de lumière bleue. Les écrans LCD émettent davantage de lumière bleue, connue pour ses effets potentiellement néfastes sur notre rythme circadien. La lumière bleue est particulièrement problématique, car elle est captée par des cellules spécifiques de notre rétine, les cellules ganglionnaires intrinsèquement photosensibles. Ces cellules contiennent de la mélanopsine, un pigment très sensible à la lumière bleue, et transmettent l’information lumineuse à notre horloge biologique interne. Une exposition excessive à la lumière bleue le soir peut ainsi perturber la production de mélatonine et décaler notre phase de sommeil, rendant l’endormissement plus difficile.

Les écrans OLED, une alternative plus douce ?

La technologie OLED (diodes électroluminescentes organiques) se distingue par son émission de lumière plus douce et moins riche en longueurs d’onde bleues. Cette caractéristique pourrait expliquer les résultats observés dans l’étude de LG Display.

Il est intéressant de noter que l’année dernière, les écrans OLED de LG ont été les premiers de l’industrie à obtenir la certification « circadian friendly » (respectueux du rythme circadien) délivrée par l’organisme de test mondial TUV Rheinland. Cette certification évalue des facteurs tels que la température de couleur, l’intensité lumineuse et la similitude avec la lumière naturelle.

Bien que ces résultats soient « encourageants », il convient de les interpréter avec prudence. En effet, plusieurs experts soulignent que d’autres facteurs peuvent avoir un impact plus important sur notre sommeil que le type d’écran utilisé. Par exemple, une exposition à la lumière naturelle pendant la journée, notamment lors de la pause déjeuner, pourrait avoir un effet plus bénéfique sur notre rythme de sommeil que le choix d’un écran particulier le soir. De même, l’activité physique régulière, comme promener un chien, pourrait être plus efficace pour améliorer la qualité du sommeil que le changement d’écran.

De plus, certains chercheurs suggèrent que l’intensité lumineuse globale pourrait être un facteur plus déterminant que la température de couleur. Une lumière vive avec moins de tons bleus pourrait ainsi être plus perturbatrice qu’une lumière plus tamisée, mais plus bleue. Cela ne va pas tellement dans le sens des TV qui sont de plus en plus lumineuses, notamment les modèles OLED qui tentent ainsi de rivaliser avec les TV LCD. Certains téléviseurs proposent, dans les paramètres, la désactivation de la lumière bleue, au détriment de la qualité d’image, cela va sans dire.

En outre, si vous souhaitez vraiment continuer à regarder la télévision le soir avant de vous endormir, une solution pourrait être celle d’utiliser un vidéoprojecteur. Comme on ne regarde pas directement la lampe, mais l’écran sur laquelle l’image est projetée, l’œil n’est pas en contact direct avec la source de lumière, contrairement à un téléviseur. On peut donc dire que ces appareils proposent des niveaux de lumière bleue beaucoup plus limités, voire infimes pour certains modèles et qu’ils peuvent ainsi limiter de manière significative la nuisance due au fait de regarder des programmes vidéo avant de s’endormir. C’est notamment, l’un des arguments défendus par Hisense pour ses Laser TV.

Un débat scientifique en cours

La question des effets de la lumière artificielle sur notre sommeil fait l’objet d’un débat scientifique animé. Si de nombreuses études ont mis en évidence les effets potentiellement néfastes de la lumière bleue, d’autres recherches nuancent ces conclusions. Il est aussi important de noter que la plupart des études sur le sujet sont menées ou financées par des entreprises ayant un intérêt commercial dans la vente d’écrans ou de solutions anti-lumière bleue.

Malgré ces nuances, l’étude de LG Display et les recherches similaires contribuent à une prise de conscience collective sur l’importance de notre environnement lumineux pour notre santé. Les fabricants d’écrans et d’appareils électroniques sont de plus en plus nombreux à intégrer des fonctionnalités visant à réduire l’émission de lumière bleue le soir. Ainsi, certains smartphones, mais aussi des ordinateurs proposent désormais des modes « nuit » qui modifient automatiquement la température de couleur de l’écran en fonction de l’heure. Parallèlement, de nombreux experts en santé recommandent de limiter l’utilisation des écrans dans les heures précédant le coucher, quelle que soit leur technologie. Ils conseillent également de privilégier des activités relaxantes et de créer un environnement propice au sommeil, avec une lumière tamisée et une température adéquate.