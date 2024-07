« Concord » : voici les configurations PC du « Valorant » à la sauce Sony

Le shooter 5 vs 5 de Sony a été dévoilé lors du dernier PlayStation Showcase. Comme pour "Helldivers 2", "Concord" est prévu pour les joueurs PS5 ainsi que PC. Les développeurs ont dévoilé les configurations PC minimales et recommandées. Est-ce que votre PC est équipé ? Vous trouverez aussi nos suggestions de composants et d'accessoires.

Le State of Play de mai 2024 s’était ouvert sur une très longue, vidéo d’introduction de Concord. Le shooter en 5 vs 5 prend place dans un univers de science-fiction développé par le studio Firewalk. Il entre dans la stratégie des jeux « services » de Sony. C’est ainsi, un multijoueur 100 % en ligne où vous avez le choix entre 16 héros, tous possédant leurs propres armes, pouvoirs et caractéristiques différents. Le but est de défaire l’équipe adverse par le biais de stratégies en usant des spécificités de chaque personnage composant votre équipe.

Si le jeu sort officiellement le 23 août, quelques bêtas seront proposés aux joueurs avant. Afin de pouvoir y jouer sur PC, vous trouverez ici les configurations recommandées. Notez que comme pour Helldivers 2, les joueurs PC auront besoin obligatoirement d’avoir un compte PlayStation pour jouer en ligne. Voici aussi notre guide des configurations recommandées pour vous aider au mieux dans votre quête.

Concord : quelles sont les configurations minimales et recommandées ?

Configuration minimale (1080p, 60 FPS) :

CPU : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 2700X

RAM : 8 Go DDR4

GPU : Nvidia GeForce GTX 1660 6 Go ou AMD Radeon RX 5500 XT 4 Go

Configuration recommandée (1080p, 60 FPS) :

CPU : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 2700X

RAM : 16 Go DDR4

GPU : Nvidia GeForce RTX 2070 Super ou AMD Radeon RX 5700 XT

Configuration haute (1440p, 60 FPS) :

CPU : Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 7 3700X

RAM : 16 Go DDR4

GPU : Nvidia GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT

Configuration très haute (4K, 60 FPS) :

CPU : Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 7 3700X

RAM : 16 Go DDR4

GPU : Nvidia GeForce RTX 4070 Ti ou AMD Radeon RX 7900XT

Notez que le jeu nécessite 30 Go d’espace libre sur votre SSD avec au minimum Windows 10.

Quels composants choisir pour jouer à Concord ?

La configuration abordable :

La configuration au bon rapport qualité/prix :

La configuration haut de gamme :

Attention : si vous changez de génération de CPU, pensez à vérifier la compatibilité de votre carte mère. Si vous avez un processeur efficace, choisissez dans notre guide d’achat des meilleures cartes graphiques, une référence capable d’assurer un bon fonctionnement à votre PC.

Vous craignez que votre PC n’ait pas suffisamment de place (ou bien, vous n’avez pas de SSD installé) ? Tournez-vous vers le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro 1 To vendu à 123 euros.

Quels accessoires PC choisir pour jouer à Concord ?

Comme il s’agit d’un shooter sur PC, la façon la plus optimale de jouer est le traditionnel combo clavier et souris. Surtout, Concord est un shooter plutôt nerveux, il est donc nécessaire d’avoir un écran PC avec une excellente fluidité pour suivre tous les mouvements. Nous vous recommandons, par exemple, le Samsung Odyssey OLED G6 avec ses 360 Hz. Si vous êtes tout de même plus à l’aise avec une manette PC, rendez-vous sur notre sélection dédiée.

Vous préférez jouer sur une console PlayStation ? Pas de souci, sachez que Concord est d’ores et déjà disponible en précommande au prix de 39 euros.

