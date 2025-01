Asus, Samsung et MSI ont la meilleure résolution pour 2025 : 240 Hz + 4K + OLED

L’année 2025 démarre sur les chapeaux de roue dans le monde du gaming PC. Trois géants du secteur — Asus, Samsung et MSI — viennent d’annoncer simultanément leurs moniteurs OLED 4K 27 pouces cadencés à 240 Hz.

Pour sûr, c’est une dalle signée Samsung Display qui est là : une belle QD-OLED en 27 pouces, définition 4K et un taux de rafraichissement qui monte jusqu’à 240 Hz.

La nouveauté ici est la taille de la diagonale, 27 pouces. Il existait des 4K 240 Hz en 32 pouces, mais pas en 27 pouces. On obtient donc une meilleure résolution. Cela donne une densité de pixels (PPI – Pixels Per Inch) d’environ 163, ce qui offre une excellente netteté pour le texte et les détails fins.

Au cœur de ces nouveaux moniteurs se trouve la dalle QD-OLED de quatrième génération développée par Samsung Display. Cette technologie combine les avantages de l’OLED traditionnelle (noirs parfaits, contraste infini) avec ceux des Quantum Dots, ce qui permet d’obtenir des couleurs plus vives et une luminosité accrue.

Le passage à 240 Hz n’est pas qu’un argument marketing. Cette fréquence de rafraîchissement élevée offre une fluidité exceptionnelle, particulièrement appréciable dans les jeux compétitifs où chaque milliseconde compte. Les mouvements sont plus nets, le ghosting est quasi inexistant, et l’input lag est réduit au minimum avec un temps de réponse de 0,03 ms.

L’arrivée du DisplayPort 2.1a est également important. Avec sa bande passante de 80 Gbits/s, il permet de gérer la 4K à 240 Hz sans compression. Une technologie qui arrive à point nommé, alors que les futures cartes graphiques RTX 50 de Nvidia promettent des performances capables d’exploiter pleinement ces caractéristiques.

Le défi de la durabilité : 3 ans de garantie

Si les caractéristiques techniques impressionnent, les fabricants ont également travaillé sur la durabilité. Asus et MSI proposent une garantie de trois ans incluant une protection contre les brûlures d’écran, historiquement le talon d’Achille de la technologie OLED.

La certification DisplayHDR True Black 400 est présente sur l’ensemble des modèles. Asus va plus loin en ajoutant la compatibilité Dolby Vision HDR, ce qui promet une gestion dynamique de la plage colorimétrique selon le contenu affiché.

Les différences entre les trois modèles sont subtiles, mais significatives. L’écran d’Asus affiche une diagonale légèrement inférieure (26,5 pouces) mais compense par des fonctionnalités HDR plus avancées. MSI mise sur un design gaming assumé et des fonctionnalités comme le Sound Tune AI. Samsung, fidèle à sa réputation, propose un design plus sobre, mais tout aussi efficace. On retrouve aussi Tizen OS sur l’écran PC de Samsung, et donc quelques applications natives.

L’inconnue majeure reste le prix. Aucun des fabricants n’a encore communiqué sur ce point, mais étant donné la technologie embarquée, il faut s’attendre à des tarifs supérieurs à 1000 €.

