Devialet va collaborer avec Hisense pour ses vidéoprojecteurs, téléviseurs et barres de son

Hisense et Devialet ont profité du CES 2025 de Las Vegas pour officialiser leur collaboration à la fois dans le domaine matériel, mais également des logiciels pour l’optimisation audio des téléviseurs, vidéoprojecteurs et barres de son haut de gamme du géant chinois.

En perte de vitesse ces derniers mois et ayant récemment cherché un repreneur, la marque audio de luxe française Devialet vient peut-être de trouver un accord pour plusieurs mois de répit, voire pour un développement pérenne de ses activités. En effet, elle vient de signer un accord de collaboration avec la société chinoise Hisense.

D’après cette dernière, cela est destiné à fonctionner sur le long terme. Les prochains produits haut de gamme Hisense seront ainsi optimisés par les ingénieurs de Devialet tant au niveau hardware que software. Les appareils proposeront ainsi un son plus immersif avec une meilleure qualité. En outre, on pourra compter sur l’optimisation de l’orientation des haut-parleurs ainsi que des designs améliorés.

Un deal gagnant-gagnant

Pour Hisense, cela devrait lui permettre de monter en gamme et d’offrir à ses appareils tels que les vidéoprojecteurs, téléviseurs et barres de son, des capacités audio inédites. Pour Devialet, cela constitue un vecteur de développement de son savoir-faire à travers des produits plus grand public que ceux qui sont distribués par la marque.

Lors du CES 2025, Hisense et Devialet ont donc annoncé une collaboration qui devrait durer quelques années. Pour le moment, aucun produit portant les deux marques n’a encore été présenté, mais, selon Hisense, cela devrait être le cas d’ici ce printemps.

Devialet Phantom II // Source : Devialet

Sur le salon, une salle de démonstration met en scène un vidéoprojecteur à ultra courte focale Laser TV de Hisense avec 9 enceintes Devialet Phantom voulant ainsi exprimer l’association harmonieuse des deux systèmes.