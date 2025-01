LG S95AR et S20A, deux nouvelles barres de son pour 2025

À l’occasion du CES 2025 de Las Vegas, LG présente deux nouvelles barres de son qui illustrent sa stratégie de diversification sur le marché audio. Le constructeur sud-coréen lance la S95AR, un modèle haut de gamme compatible Dolby Atmos, et la S20A, une barre compacte destinée aux espaces restreints.

En amont du CES 2025, LG nous a présenté non seulement ses nouveaux téléviseurs OLED C5, G5 et M5 mais également la barre de son S20A. Celle-ci se distingue par ses dimensions réduites, ne dépassant pas les 40 centimètres de longueur. Cette barre de son 2.0 développe une puissance de 50 watts et s’adresse particulièrement aux téléviseurs de 50 pouces et moins. Sa connectique comprend une entrée HDMI et un port USB-A permettant la lecture de fichiers audio haute résolution.

En outre, ce modèle intègre plusieurs technologies propriétaires, notamment l’AI Sound Pro, un système qui ajuste automatiquement la signature sonore selon le contenu diffusé. L’interface WOW permet quant à elle d’accéder aux différents modes sonores et à l’égaliseur directement depuis l’écran d’un téléviseur LG. Via sa connectivité Bluetooth, il est aussi possible de diffuser de la musique depuis n’importe quelle source compatible.

Le nouveau fleuron S95AR peaufine sa formule

La nouvelle barre de son LG S95AR représente l’évolution du savoir-faire de LG en matière de son immersif. Cette barre de 9.1.5 canaux conserve l’architecture qui a fait le succès de la S95TR, avec une puissance totale de 810 watts.

Elle se compose d’enceintes arrière sans fil et d’un caisson de basses redessiné, plus imposant, pour offrir plus d’impact dans les basses fréquences.

Compatible avec la technologie WOW Orchestra, ces haut-parleurs peuvent jouer de concert avec ceux d’un téléviseur LG.

Le système conserve la configuration multicanal sophistiquée de son prédécesseur, avec neuf canaux au niveau des oreilles, un caisson de basses et cinq canaux orientés vers le plafond pour la spatialisation Dolby Atmos. Cette disposition permet de créer une bulle sonore tridimensionnelle. Notez sa connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Elle est compatible Google Chromecast et Apple AirPlay.

Une stratégie de gamme bien définie

Avec ces deux modèles, LG couvre des segments de marché distincts. La S20A, proposée très probablement aux alentours de 100 euros, répond aux besoins des utilisateurs recherchant une solution simple pour améliorer le son de leur téléviseur sans investissement conséquent. La S95AR, elle, s’adresse aux amateurs de Home-Cinéma exigeants, désireux de profiter pleinement des formats audio nouvelle génération.

La commercialisation de ces nouvelles barres de son est prévue dans les prochains mois, LG n’ayant pas encore communiqué de date précise de disponibilité.