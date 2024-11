Des nouvelles barres de son extrêmement abordables chez Xiaomi

La marque chinoise a présenté un nombre impressionnant de nouveaux produits lors d’un événement en Chine et, parmi eux, il y a deux barres de son d’entrée de gamme qui se veulent simples mais efficaces à des prix extrêmement compétitifs.

Xiaomi TV Speaker 2.1 // Source : Xiaomi

Xiaomi propose depuis plusieurs mois maintenant des produits audio vidéo avec, pour les plus récents des téléviseurs très grandes tailles, mais aussi des modèles avec une diagonale plus raisonnable, les Xiaomi TV S Mini-LED. La marque vient également d’annoncer la sortie de plusieurs écouteurs de la série Redmi Buds 6 avec notamment les Redmi Buds 6 Pro à un prix très abordable. C’est la même stratégie que l’entreprise chinoise applique pour ses TV, mais également pour ses barres de son. Les deux nouvelles sont des modèles d’entrée de gamme. Baptisée TV Speaker 2.0 et TV Speaker 2.1, elles sont, pour le moment, uniquement disponibles en Chine, mais elles pourraient profiter d’une commercialisation plus large dans les prochains mois.

Un modèle sans caisson de basses et un autre avec mais intégré

La barre de son Xiaomi TV Speaker 2.0 est un modèle compact qui fait 84 cm de large pour 6 cm de haut et un poids de 2,3 kg. Elle est dotée de deux haut-parleurs médiums graves et deux tweeters pour une puissance totale de 84W, selon la marque.

Xiaomi TV Speaker 2.0 caractéristiques techniques // Source : Xiaomi

La TV Speaker 2.1 est, comme son nom l’indique, un modèle associé à un caisson de basses intégré. Elle est plus grande, 107 cm de large et toujours 6 cm de haut, ce qui l’autorise à s’installer devant à peu près n’importe quel téléviseur sans gêner. La configuration des haut-parleurs est similaire à la version TV Speaker 2.0. Pour ce modèle, Xiaomi annonce une puissance totale de 120W.

Xiaomi TV Speaker 2.1 caractéristiques // Source : Xiaomi

Les deux barres de son Xiaomi TV Speaker 2.0 et TV Speaker 2.1 proposent les mêmes connectiques. Elles sont compatibles Bluetooth avec appairage facile via NFC et sont dotées d’une prise HDMI (ARC), d’une entrée optique et une prise coaxiale. Il y a plusieurs modes d’écoute préréglés, dont des configurations pensées pour les films, la musique ou plus spécifiquement les jeux.

Xiaomi TV Speaker 2.1 NFC // Source : Xiaomi

Pour le moment, les deux modèles ne sont disponibles qu’en Chine. La TV Speaker 2.0 est annoncé à un prix de 399 yuans, soit 53 euros HT tandis que la TV Speaker 2.1 est affichée à 599 yuans soit 78 euros HT. Nous verrons dans les prochains mois si la marque se décide à les commercialiser en France et à quel prix.