Des TV géantes de 85 et 100 pouces à partir de 1300 euros chez Xiaomi

La marque spécialiste des smartphones et des objets connectés vient d’annoncer le lancement de deux nouveaux téléviseurs géants d’une diagonale de 85 et de 100 pouces. Ces modèles embarquant une dalle LED sont animés par Google TV avec son lot d’applications et veulent promettre une image de très bonne qualité.

S’il y a une marque que l’on n’attend pas vraiment sur le marché des téléviseurs, c’est bien Xiaomi. Du moins en Europe, car la société propose depuis plusieurs années maintenant des TV en Chine et en Asie. En France, la marque reste très timide malgré un prototype de TV transparent dont on attend toujours la commercialisation et, plus récemment, la commercialisation des séries Xiaomi TV A et Xiaomi TV A Pro avec des modèles LCD de 43 jusqu’à 75 pouces.

Rappelons qu’elle est également présente sur le marché des vidéoprojecteurs compacts et des modèles ultra courte focale notamment avec le Xiaomi Mi 4K Laser. Est-ce le début d’une approche plus offensive sur le marché des TV de la part de la société chinoise connue pour inonder certains segments, dont celui des smartphones avec un très grand nombre de modèles disponibles ?

Deux modèles géants de 85 et 100 pouces au catalogue

Lors de son événement de rentrée qui fut l’occasion pour la marque de dévoiler ses nouveaux smartphones Xiaomi 14T et 14T Pro, des robots aspirateurs, la montre connectée Xiaomi Watch 2 Titane et la nouvelle paire d’écouteurs ouverts Xiaomi Buds 5, de nouveaux téléviseurs ont aussi été officialisés. Ceux-ci veulent offrir un rapport diagonale/prix imbattable puisqu’on peut compter sur des tailles de 85 et 100 pouces à partir de 1300 euros !

Xiaomi TV Max 100 2025 // Source : Xiaomi

Pour cela, ils s’appuient sur une dalle LCD avec un système de rétroéclairage LED et un panneau de quantum-dots pour les couleurs. Capables d’afficher une définition Ultra HD, ces deux modèles devraient faire la part belle aux joueurs qui pourront exploiter les 144 Hz en cas de connexion avec un PC Gaming. La marque communique sur un temps de retard à l’affichage de 4 ms, mais on ne sait pas avec quelle définition ni fréquence.

Toutefois, on peut penser que la norme que nous mesurons dans nos tests (Ultra HD à 60 Hz) sera relativement faible, la marque ne fabriquant pas ses propres dalles, mais utilisant celles qui sont comparables aux TCL et Hisense, par exemple qui sont tout à fait valables sur ce point. Notez également, comme chez la concurrence, que les deux modèles sont capables de passer en mode « Game Boost » avec une fréquence de 240 Hz, mais une définition Full HD et non Ultra HD. Ils supportent la technologie AMD FreeSync Premium.

Source : Yazid Amer pour Frandroid

Pour les films, les séries et les contenus plus classiques, on peut compter sur un traitement d’images MEMC afin d’optimiser la fluidité des scènes et une prise en charge des formats HLG, HDR10+ et Dolby Vision. Xiaomi précise qu’il y a un mode Filmmaker pour avoir un rendu « cinéma » tel que l’aurait souhaité le réalisateur et donnant toujours les meilleurs résultats en termes de mesures de la colorimétrie. Plus techniquement, le téléviseur est animé par une puce Quad-core avec 3 Go de mémoire vive et 32 Go d’espace de stockage interne. Pour la partie audio, il y a deux haut-parleurs de 15 watts chacun, un minimum lorsqu’on sait que le nombre est important pour spatialiser le son, surtout avec de telles diagonales. Le format audio Dolby Atmos est supporté même si avec cette configuration il ne faut pas en attendre des merveilles.

Xiaomi TV Max 85 2025 // Source : Xiaomi

Google TV à bord et une large connectivité disponible

C’est le système Google TV qui est à la manœuvre avec son lot d’applications dont les plateformes de streaming les plus populaires et la possibilité d’en télécharger d’autres, si affinité. En outre, on peut compter sur une compatibilité avec la technologie Chromecast pour envoyer des contenus audio et vidéo depuis un mobile Android, par exemple.

Le système Apple AirPlay est également pris en charge pour faire la même chose avec un iPhone ou un iPad. Sinon, plus sommairement, il est possible d’afficher l’écran d’un appareil mobile sur ces téléviseurs. Ces derniers profitent d’un cadre très fin, laissant une belle place à l’image avec une finition métal, comme les deux pieds écartés qui permettent de les soutenir.

Notez les très grandes dimensions du modèle de 85 pouces avec ses 1890 x 1153 x 437 mm (pieds inclus) alors que la version de 100 pouces fait 2229 x 1344 x 473 mm (pieds inclus). Ce dernier accuse un poids de presque 60 kg tandis que le 85 pouces fait un peu plus de 30 kg.

Enfin, en ce qui concerne les connectiques, on peut compter sur 3 entrées HDMI 2.1 supportant les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo ALLM et VRR. Une seule entrée HDMI prend en charge la fréquence de 144 Hz. Sinon, il y a 2 ports USB-A, un port Ethernet, une prise Antenne, un emplacement PCMCIA et une sortie audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Les téléviseurs sont compatibles Wi-Fi 6 autorisant de très hauts débits et Bluetooth 5.2. Ils sont livrés avec une télécommande Bluetooth qui intègre un microphone pour les commandes vocales.

Prix et disponibilités des TV Xiaomi TV Max

Le nouveau téléviseur Xiaomi TV Max 2025 de 85 pouces est disponible pour un prix de 1300 euros tandis que la version 100 pouces du Xiaomi TV Max 2025 est proposée à 1990 euros.