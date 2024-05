Xiaomi TV A Pro 2025 et TV A 2025 : à l’assaut de l’entrée de gamme LCD

En Europe, on connaît surtout la marque Xiaomi pour ses smartphones, tablettes et objets connectés. Mais la société chinoise qui s'est récemment illustrée en lançant son premier véhicule électrique le SU7 annonce la commercialisation de deux séries de téléviseurs LCD d'entrée de gamme de 43 jusqu'à 75 pouces aux tarifs très abordables.

Xiaomi a déjà proposé des TV sur d’autres marchés que dans son pays d’origine. Il s’agit de modèles d’entrée de gamme qui sont particulièrement abordables et permettent ainsi à tous les publics de trouver des écrans de différentes tailles embarquant des technologies intéressantes. Cette année, la marque propose deux nouvelles séries utilisant des dalles LCD. Il s’agit des Xiaomi TV A Pro 2025 et Xiaomi TV A 2025. La différence entre les deux est que la série « Pro » est dotée d’un filtre de Quantum Dots pour proposer des couleurs aussi vives que possible. En comparaison, la série plus classique est dépourvue de cette technologie.

Les deux utilisent un système de rétroéclairage LCD. La série Xiaomi TV A 2025 est déclinée en 43, 50, 55 et 65 pouces tandis que la série Xiaomi TV A Pro 2025 est plus large avec des diagonales de 43, 55, 65 et 75 pouces.

Qualité d’image et connectivité a minima

Les deux nouvelles séries de TV Xiaomi TV A Pro 2025 et Xiaomi TV A 2025 sont capables d’afficher une définition Ultra HD. Elle embarque la technologie MEMC afin d’offrir des mouvements fluides et des séquences sans saccade.

Il s’agit de modèles qui sont limités à une fréquence de 60 Hz, ce qui est normal pour des TV d’entrée de gamme. Les téléviseurs sont animés par le système Google TV avec la fonction Chromecast pour envoyer des contenus audio et vidéo sans fil. L’assistant vocal est également intégré, permettant de commander des objets connectés présents dans l’habitat.

Pour la partie audio, on peut compter sur la présence de deux haut-parleurs de 10 watts chacun. Les TV sont compatibles Dolby Audio, DTS:X et DTS Virtual:X. Côté connectivité, tous les modèles supportent le Wi-Fi double bande ainsi que le Bluetooth. Il y a trois entrées HDMI 2.0 dont une est compatible eARC pour envoyer le son vers une barre de son. Il y a également deux ports USB 2.0 et une entrée audio vidéo analogique.

Enfin, pour le design, le cadre est particulièrement fin et l’écran repose sur deux pieds. Il est toutefois possible d’accrocher le TV à un mur via un support.

Prix des Xiaomi TV A 2025 et TV A Pro 2025

Le Xiaomi TV A 2025 est disponible en :

43 pouces au prix de 279 € ;

50 pouces au prix de 349 € ;

55 pouces au prix de 399 € ;

65 pouces au prix de 549 €.

Le Xiaomi TV A Pro 2025 est disponible en :

43 pouces au prix de 299 € ;

55 pouces au prix de 449 € ;

65 pouces au prix de 599 € ;

75 pouces au prix de 799 €.