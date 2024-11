En Chine, Xiaomi lance ses Redmi Buds 6 Pro et ses petits frères

La marque Xiaomi vient d’annoncer le lancement de plusieurs nouveaux écouteurs de la série Redmi Buds 6. Comptez pas moi de 5 modèles différents. Il y en a pour tous les goûts.

Xiaomi Redmi Buds 6 // Source : Xiaomi

Lors de sa dernière conférence, Xiaomi a présenté une série complète de nouveaux écouteurs. Il s’agit des Redmi Buds 6, des modèles particulièrement abordables qui viennent succéder aux Redmi Buds 5. La marque propose ainsi les Redmi Buds 6 Pro, les Redmi Buds 6, les Redmi Buds 6S, les Redmi Buds 6 « édition jeunesse » (selon la traduction) et les Redmi Buds 6 « édition active » (selon la traduction).

Impossible pour le moment de dire quels seront ceux qui seront commercialisés à l’échelle mondiale, même si on devrait pouvoir au moins compter sur les Redmi Buds 6 et probablement sur les Redmi Buds 6 Pro.

Les écouteurs Redmi Buds 6 Pro sont des modèles embarquant 3 drivers pour les trois fréquences basses, médiums et basses. Ils sont installés en configuration coaxiale et sont en partie en céramique pour une réponse des plus précises. Les Redmi Buds 6 Pro assurent un suivi dynamique de la tête permettant de profiter de l’audio spatial pour une expérience immersive.

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro // Source : Xiaomi

Xiaomi annonce une fonction de réduction de bruit jusqu’à 55 dB avec un mode transparent pour écouter des conversations tout en profitant de la musique. En outre, ils peuvent assurer une limitation du bruit du vent jusqu’à 12 m/s, selon la marque, grâce à la présence de trois microphones intégrés. Les écouteurs sont compatibles Bluetooth AAC, SBC et LHDC haute définition.

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro // Source : Xiaomi

Xiaomi annonce une autonomie de 36 heures avec le boîtier. Avec une seule charge, les écouteurs pourraient fonctionner pendant un maximum de 9,5 heures, selon la marque avec l’ANC désactivé. Une version spéciale des Redmi Buds 6 Pro (boîtier noir et orange) est proposée avec un dongle USB-C pour une faible latence.

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro // Source : Xiaomi

Les nouveaux écouteurs Xiaomi Redmi Buds 6 Pro sont déclinés en blanc, noir, vert pour un prix de 399 yuans ou noir/orange (version avec dongle USB-C) pour 499 yuans.

Redmi Buds 6 avec une très grande autonomie

Les Redmi Buds 6 disposent de deux transducteurs, dont une unité en titane. Ils sont proposés en noir, blanc ou vert pâle.

Xiaomi Redmi Buds 6 // Source : Xiaomi

Ils font 5 grammes et sont compatibles Bluetooth 5.4 supportant les codecs AAC et SBC. La fonction Audio Spatial est de mise et Xiaomi promet une fonction de bruit performante (jusqu’à 49 dB) ainsi que la coupure du vent jusqu’à 9 m/s. La marque précise que leur autonomie est de 42 heures maximum avec le boîtier et jusqu’à 10 heures pour les écouteurs avec une seule charge. Les écouteurs Xiaomi Redmi Buds 6 sont annoncés à un prix de 199 yuans.

Des Redmi Buds 6S au format semi-intra

Les écouteurs Redmi Buds 6S sont proposés au même prix. Il s’agit de modèles type bouton ou semi-intra, sans embout, comme les AirPods 4 d’Apple. Ils sont déclinés en noir, blanc ou bleu pâle. Ils font 3,9 grammes et supportent les codecs AAC et SBC en Bluetooth 5.3.

Xiaomi Redmi Buds 6S // Source : Xiaomi

Ils sont dotés d’un unique transducteur de 14,2 mm à large amplitude et offrent une fonction de réduction de bruit et limitation du vent grâce à deux microphones. Ils supportent l’Audio Spatial pour une musique plus immersive. Xiaomi annonce une autonomie pouvant atteindre 7 heures avec une seule charge et jusqu’à 33 heures avec le boîtier.

Deux éditions spéciales pour les Redmi Buds 6

Les écouteurs Redmi Buds 6 « édition jeunesse » sont déclinés en noir, blanc ou bleu pâle. Ils sont compatibles Bluetooth 5.3 avec les codecs AAC et SBC. Comptez sur un poids de 4,2 grammes par écouteur. Ces modèles sont de type intra-auriculaire avec embout pour une isolation passive. La réduction de bruit active est également prévue (jusqu’à 42dB, selon la marque) et ils peuvent lutter contre le vent jusqu’à 6 m/s. Ils embarquent un transducteur de 12,4 mm de diamètre.

Xiaomi Redmi Buds 6 Edition jeunesse // Source : Xiaomi

Pour ces écouteurs, Xiaomi promet une autonomie de 7 heures avec une seule charge et jusqu’à 36 heures avec le boîtier.

Xiaomi Redmi Buds 6 Edition jeunesse // Source : Xiaomi

Les écouteurs Xiaomi Redmi Buds 6 « édition jeunesse » sont annoncés à un prix de 139 yuans.

Enfin, les écouteurs Xiaomi Redmi Buds 6 « édition active » sont des modèles de type bouton ou semi-intra, sans embout. Ils sont déclinés en noir, blanc ou bleu pâle. Ils sont équipés d’un seul transducteur de 14,2 mm de diamètre et proposent plusieurs modes d’écoute préréglés. Ils peuvent atténuer les bruits du vent pour des conversations claires, jusqu’à 4 m/s, selon la marque.

Xiaomi Redmi Buds 6 Edition active // Source : Xiaomi

Ils pèsent 4 grammes par écouteur et sont bien entendu compatibles Bluetooth, version 5.4 avec la prise en charge des codecs AAC et SBC. Xiaomi promet une autonomie pouvant atteindre 6 heures avec une seule charge et jusqu’à 30 heures avec l’étui. Les Xiaomi Redmi Buds 6 « édition active » sont annoncés à un prix de 99 yuans.