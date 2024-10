À seulement 10 €, les nouveaux écouteurs sans fil de Xiaomi sont déjà un bon plan

Xiaomi a sorti de petits écouteurs Bluetooth le 23 août dernier, un modèle sans prétention qui offre tout de même de bonnes performances et surtout un prix imparable : seulement 10,99 euros.

Les écouteurs Bluetooth Redmi Buds 6 Play // Source : Xiaomi

Les Redmi Buds 6 Play sont les derniers écouteurs d’entrée de gamme en date de la marque chinoise. Ce sont des semi intra-auriculaires avec commandes tactiles et boitier de charge ainsi qu’une réduction de bruit seulement pour les appels.

Ce qui rend les Redmi Buds 6 Play si cools

Une autonomie jusqu’à 36h avec le boitier de charge

Seulement 3,6g par écouteur, on les sent à peine

L’IA permet de réduire les bruits parasites pendant les appels

Les Xiaomi Redmi Buds 6 Play dans des écouteurs qui n’ont pas besoin d’une baisse de prix pour être un bon plan puisqu’ils sont disponibles d’entrée de jeu pour seulement 10,99 euros sur le site du constructeur et sur Amazon.

Un concentré de légèreté et de puissance sonore

Les Xiaomi Redmi Buds 6 Play affichent un design minimaliste et un poids plume, ce qui rend leur utilisation agréable au quotidien. Avec seulement 3,6 grammes par écouteur, ils se font rapidement oublier une fois portés. Leur boitier de charge, tout aussi compact, se glisse aisément dans une poche pour ne jamais être à court de batterie. Côté audio, les Redmi Buds 6 Play sont équipés d’un driver dynamique de 10 mm pour un son puissant et équilibré, un avantage certain dans cette gamme de prix.

Xiaomi a également ajouté cinq modes d’égalisation pour personnaliser l’expérience sonore selon vos goûts musicaux. C’est un vrai plus, surtout quand on sait que la concurrence ne propose pas toujours cette flexibilité pour des prix plus élevés. Toutefois, bien que le son soit globalement bon, les puristes pourraient regretter l’absence de certaines subtilités dans les basses ou les aigus. Mais à 10 euros, qui s’en plaindrait ?

Longue autonomie et simplicité d’utilisation

L’un des points forts des Redmi Buds 6 Play réside dans son autonomie. Vous avez jusqu’à 36 heures d’écoute en utilisant le boitier, pour des sessions d’écoute allant jusqu’à 7h par cycle de charge. Et si vous êtes pressé, la charge rapide permet de gagner 3 heures de musique en seulement 10 minutes.

Les appels sont agréablement clairs grâce à l’algorithme de réduction de bruit par IA, qui distingue efficacement les voix des bruits environnants. Cela dit, il ne s’agit pas de réduction de bruit active (ANC), une technologie que l’on retrouve chez certains rivaux comme les OnePlus Buds Pro ou les Huawei FreeBuds Pro. Mais en même temps, ces derniers coûtent 10 fois plus cher. Donc dans des environnements particulièrement bruyants, les Redmi Buds 6 Play sont forcément un peu moins efficaces.

Le Bluetooth 5.4 assure une connexion stable et rapide, et le contrôle tactile permet de gérer la musique et les appels sans avoir à sortir son smartphone. Les Redmi Buds 6 Play sont aussi résistants à l’eau (IPX4), un détail toujours appréciable.

Si jamais vous cherchez des écouteurs plus puissants, avec ANC, multipoint ou toute autre fonction absente des Redmi Buds 6 Play, faites donc un tour du côté de notre guide des meilleurs écouteurs Bluetooth du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.