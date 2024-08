Xiaomi réinvente l’entrée de gamme des écouteurs sans fil avec les Redmi Buds 6 Active

Les Redmi Buds 6 Active promettent une qualité exceptionnelle à un prix défiant toute concurrence.

Xiaomi est déjà la référence du marché des écouteurs sans fil pas chers, et avec le lancement mondial de ses Redmi Buds 6 Active… c’est encore le cas.

Un design déjà-vu qui ne passe pas inaperçu

Première surprise en découvrant les Redmi Buds 6 Active : leur design. Xiaomi a opté pour un look transparent qui n’est pas sans rappeler celui des produits Nothing, la marque fondée par Carl Pei et Akis Evangelidis.

Le boîtier de charge arbore un couvercle translucide, permettant d’apercevoir les écouteurs à l’intérieur. Cette transparence se retrouve également sur les écouteurs eux-mêmes, avec une bande laissant entrevoir certains composants internes.

C’est un choix qui tranche avec la sobriété habituelle des écouteurs d’entrée de gamme. Disponibles en quatre coloris (rose, bleu, blanc et noir), les Redmi Buds 6 Active jouent clairement la carte de la personnalisation. On peut saluer l’effort de Xiaomi pour proposer un produit qui se démarque visuellement dans cette gamme de prix.

Des performances qui défient les attentes (à ce prix)

Sur le papier, les caractéristiques techniques des Redmi Buds 6 Active impressionnent. Xiaomi annonce une autonomie totale de 30 heures avec le boîtier de charge, ce qui est remarquable pour des écouteurs de cette gamme de prix.

Côté son, Xiaomi a équipé chaque écouteur d’un haut-parleur de 14,2 mm. C’est une taille conséquente pour des écouteurs à ce prix, et la marque promet une faible distorsion sonore, même à volume élevé. C’est un point essentiel, car c’est souvent là que pêchent les écouteurs bon marché.

L’ajout de deux microphones par écouteur pour la réduction de bruit lors des appels est également une bonne surprise. Encore une fois, c’est une fonctionnalité qu’on ne s’attend pas forcément à trouver sur des écouteurs à moins de 30 euros.

Le revers de la médaille ?

Malgré toutes ces promesses alléchantes, il convient de rester prudent. Xiaomi a fait le choix d’un design de type AirPods, sans embouts en silicone. Si cela peut convenir à certains utilisateurs, d’autres pourraient regretter l’absence d’isolation passive et le manque de personnalisation du fit.

De plus, bien que les spécifications techniques soient impressionnantes sur le papier, il faudra attendre des tests pour juger de la qualité réelle du son et de l’efficacité de la réduction de bruit. Il n’est pas rare que les produits à bas prix fassent des compromis sur la qualité des composants ou sur la finition pour atteindre un prix attractif.

Avec un prix de lancement à seulement 27 euros sur Amazon (et même 17 euros sur AliExpress pour ceux qui ne sont pas pressés), les Redmi Buds 6 Active se positionnent comme une option extrêmement compétitive sur le marché des écouteurs sans fil. On va certainement en commander pour les tester à la rédaction.

