Un téléviseur QLED à partir de 349 euros : Thomson applique de grandes remises pour les soldes

Pour les soldes, Thomson rend une partie de ses téléviseurs QLED encore plus abordables chez Boulanger. De quoi acquérir une référence QLED 4K de 43 pouces à 349 euros seulement (après ODR).

Qui dit nouvelle année dit aussi début des soldes d’hiver. Le fabricant de téléviseurs Thomson donne le ton en diminuant le prix d’une grande partie de son catalogue, dont ses références QLED.

Et le fabricant a mis le paquet sur les références proposées en promotion. Pied central pivotant, télécommande rétroéclairée, Google TV intégré, design tout en finesse, Thomson ne néglige aucun détail pour proposer des téléviseurs de qualité adapté à tous les profils. Et pour s’assurer que votre TV connecté nouvellement acquis vous donnera entière satisfaction, ils sont de plus garantis trois ans.

En cumulant offre de remboursement de 50 euros et remise immédiate, il est possible d’obtenir, entre autres :

Le TV Thomson QLED 144 Hz 43QG7C14 passe à 499 euros

Un écran QLED de qualité, adapté au gaming et accessible à toutes les bourses, c’est le crédo de ce modèle proposé par Thomson. Équipé de Google TV, ce téléviseur de 43 pouces offre de très belles prestations avec un bon nombre d’applications nativement installées via l’interface de Google. Plateforme de streaming, YouTube, ou encore films en 4K, votre téléviseur Thomson pourra restituer tous vos contenus depuis votre ordinateur ou votre téléphone dans une excellente qualité grâce au Chromecast intégré.

Thomson 43QG7C14 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La technologie QLED garantie par ailleurs un excellent compromis. Elle offre une restitution colorimétrique et une luminosité largement supérieures à la technologie LED classique, le tout à un tarif inférieur à celui de l’OLED. Compatible avec les contenus HDR10, Dolby Vision ou encore Dolby Atmos, le téléviseur Thomson 43QG7C14 vous permettra de profiter de vos films préférés dans les meilleures conditions.

Mieux, les joueurs y trouveront aussi leur compte, puisque associé à un PC de jeu, ce téléviseur fera des merveilles. Il offre, en effet, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, parfait pour le jeu compétitif. Avec le mode jeu activé, le TV permet de réduire la latence à seulement 13,2 ms, ce qui correspond à moins d’une image de retard entre le moment d’appui sur la commande et son exécution à l’écran.



Côté design enfin, Thomson a pensé à tout avec un produit qui profite d’un pied pivotant, parfait pour trouver le meilleur angle de vision. Il est par ailleurs équipé d’une multitude de connectiques :

deux ports HDMI 2.1

deux ports HDMI 2.0

trois ports USB

un port Ethernet

une sortie optique audio pour brancher une barre de son

une prise casque

Comme l’ensemble des modèles QLED, QLED Pro et QLED+, ce téléviseur dispose d’une télécommande rétroéclairée et d’une garantie constructeur de trois ans.

Pour les soldes d’hiver, le prix du téléviseur Thomson 43QG7C14 passe de 599 à 499 euros chez Boulanger.

TV LED Thomson Go : un téléviseur dans chaque pièce

Que vous ayez besoin d’un téléviseur nomade ou compact, le téléviseur LED Thomson Go est probablement le produit le plus indiqué à votre usage. Monté sur un pied d’une hauteur de 1,33 m, ce téléviseur LED de 32 pouces se veut très polyvalent. Vous pouvez aussi bien l’utiliser comme moniteur pour le télétravail que comme téléviseur d’appoint dans la cuisine. Son design lui permet d’être déplacé facilement.

Équipé d’Android TV, il vous permet aussi de profiter de vos plateformes de streaming préférées, ainsi que de Google Cast et de l’Assistant Google. Si le Thomson Go peut être branché à une prise secteur, il peut toutefois fonctionner sur batterie pendant environ quatre heures, de quoi profiter de quelques programmes sans vous préoccuper des branchements.

Le Téléviseur Thomson Go profite enfin d’une belle quantité de connectiques comme un port USB 2.0, deux ports HDMI 2.0, un port HDMI ARC, ainsi qu’un port Ethernet.

Durant les soldes d’hiver, le TV Thomson Go perd 100 euros de son prix et passe à 499 euros.